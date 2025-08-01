20%關稅高過日韓 議員柳采葳怒批4個月談判過程有如「迷航」

美國關稅今揭曉，對等關稅20%高於日韓。台北市議員柳采葳今指出，經過4個月的「迷航般」談判過程，今天美國關稅謎底終於揭曉，高過鄰近日韓等國家的20%關稅，對於台灣經濟的衝擊，不言可喻。

柳采葳指出，過去這段時間，民進黨對於關稅談判的進度，從來沒有給予人民足夠的資訊，只有不實發出擦脂抹粉的自我催眠，吹捧談判代表鄭麗君如何強悍，抱怨在野黨刪預算讓談判團舟車勞頓，只會吹哨壯膽、逢迎拍馬、討拍抱怨。

她說，這些過程如果真能達到一個讓大家滿意的關稅數字，也就算了，偏偏今天開獎，卻是一個高於日韓等競爭國家的20%關稅，加上過去新台幣的匯率急升，出口產業的損失已經不是民進黨靠操控輿論，就想粉飾太平了。

柳采葳表示，除了關稅之外，仍有許多未公布的細節更值得關心。談判中為了降低整體關稅撤除的必要讓步，更可能衝擊已經弱勢的農業、並且讓食安把關更加困難。除了台灣優質的農產品將面對美國低價農產品大軍的兵臨城下，過去堅持的含瘦肉精肉品，還有基改食品禁止進入校園的防線同樣岌岌可危。

她說，面對這麼多挑戰，執政黨卻視而不見。過去這段時間，明眼人都知道，對於民進黨來說大罷免的的優先順序高於一切。王義川高喊，沒有什麼事情比大罷免重要。甚至在7月26日，遭遇完封後。賴清德仍宣布要繼續跟公民同行，根本遺忘最新的多數民意已經用反對罷免對賴清德投下不信任票。