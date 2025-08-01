美課關稅附加條件未明 張嘉郡：不要犧牲台灣農民農業

美國宣布對台課徵對等關稅揭曉為20%，國民黨立委張嘉郡今日表示，雖然比4月公布的32%有顯著下降，但談判目前仍未完成，相關細節仍不得而知，希望政府能堅守承諾，不要犧牲台灣農民，守護台灣的農業。

張嘉郡表示，雖然對等關稅稅率大幅下降，但考量這段時間新台幣走強，兌美元的匯率急升約10%，相較日韓等競爭鄰國的15%相比仍屬較高，對台灣的出口產業、中小企業的影響不容小覷。

張嘉郡表示，行政院應盡快執行「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」，協助台灣產業走出陰霾。

張嘉郡也說，談判的成果不只是看稅率數字，更要關注附加條件是否動搖國內產業基礎、影響國家長遠發展，特別是涉及農產品糧食安全與167萬家中小企業的生存空間，政府應盡快規畫並提出因應方案，來立法院進行報告，讓全國人民與產業充分了解政府未來的佈局與規劃。

張嘉郡期盼，政府持續全力爭取最佳結果，與各產業保持密切溝通、即時回應基層需求，並以人民長遠福祉為優先，確保農民、中小企業與下一代的權益不被犧牲。