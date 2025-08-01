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哪國最得川普歡心？台灣20%關稅排「後段班」 一表看各國稅率排名

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傅崐萁：對美協議須國會審議 賴清德速召朝野共商國是

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
針對美國關稅衝擊，國民黨立院黨團今舉行記者會，黨團總召傅崐萁表示，趕快普發現金1萬元，也提到民進黨過去在太陽花學運時，要求對國外的締約、協議要經過國會審議，「我們願做國家後盾」，賴清德速召集協商，共赴國難，國民黨願為台灣人放下爭執。記者屈彥辰／攝影
針對美國關稅衝擊，國民黨立院黨團今舉行記者會，黨團總召傅崐萁表示，趕快普發現金1萬元，也提到民進黨過去在太陽花學運時，要求對國外的締約、協議要經過國會審議，「我們願做國家後盾」，賴清德速召集協商，共赴國難，國民黨願為台灣人放下爭執。記者屈彥辰／攝影

美國宣布台灣對美關稅20%，賴清德總統卻稱這是「暫時性關稅」。國民黨立院黨團今舉行記者會，黨團總召傅崐萁表示，趕快普發現金1萬元，也提到民進黨過去在太陽花學運時，要求對國外的締約、協議要經過國會審議，「我們願做國家後盾」，賴清德速召集協商，共赴國難，國民黨願為台灣人放下爭執，願跟賴清德、民進黨同心協力，解決國家面臨空前的經濟巨變。

美國公布對等關稅，台灣關稅高於日韓的15%，產業未來競爭力將大受影響。國民黨團今舉行記者會，傅崐萁說，「川普大帝」要課徵20%的關稅，包括台積電的投資，另外還有中華民國政府投資美國至少4000億美元，這可以說是中華民國在台灣76年，從來未曾有如此巨大的對外投資，金額高達12兆台幣，目前到底談判的內容為何，怎樣造成20%的關稅，造成台灣現在所有的產業跟日韓的競爭都面臨空前嚴峻的考驗。

傅崐萁說，國內85%的產業都是以出口為導向，毛利率都在10%內，占大多數。面對20%的對等關稅，還有12%台幣升值的匯兌損失，等於是32%，國內超過一半的產業未來如何出口，做愈多是不是虧損愈多，產業要何去何從。

傅崐萁表示，台灣人辛勞打拚，提了一個007手提箱走遍全世界，現在面對美國無理由、龐大的關稅，加上匯兌損失，產業要何去何從。希望賴清德總統盡快召集國是會議，大家一起坐下來，公平公正公開地讓全民了解，不要讓產業無所適從。有很多要進台灣投資的產業，是否已經卻步？在台灣要持續擴廠的產業，是否要撤資？甚至產業是否出走？現在都是要共同面對的問題，國家應盡快安定人心，讓產業要知道何去何從。

傅崐萁喊話卓榮泰，請盡快公告產業振興條例（指「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」），包括普發現金1萬元，因為當我方出口受到空前障礙的時候，擴大內需要立刻推動，讓全民出來消費，讓產業至少能夠得到3到6個月的緩衝期，讓國內有足夠的時間集思廣益。

傅崐萁表示，民進黨過去在太陽花學運時，要求對國外的締約以及協議一定要經過國會的審議，「我們今天願意做國家的後盾」，往往不合理、不公平的協議或條約，在對國外的談判當中，國會是最好的後盾，「我們的聲音正是讓中華民國政府，能對美國川普大帝表達人民的反彈。」希望在延續的談判過程當中，能把20%的稅率調降下來。

傅崐萁指出，台灣最大的競爭對手就是日韓，如果日韓都是15%，台灣是20%，未來如何競爭？若我方對美國同意這樣的投資跟關稅，其他的貿易夥伴會不會提出相同要求？此外也因匯損，台灣產品銷到各國都要受到12%損失，台灣產業無法承受。他強調，呼籲賴清德趕快團結國人，召集協商，共商國是共赴國難，國民黨很願意為了2300萬人，放下一切的爭執，願意跟賴清德、民進黨等，同心協力，團結一致，解決國家面臨空前的經濟巨變，這會影響到台灣的每一個家庭。

關稅 傅崐萁 台美關係

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