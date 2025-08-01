台灣稅率20% 賴總統：台美總結會議還沒進行

美國總統川普宣布對全球各國課徵對等關稅，根據白宮最新公布，台灣稅率為20%。總統府1日上午召開「因應美國對等關稅政策記者會」，賴清德總統說明，目前談判已經完成技術性磋商，不過總結會議還沒進行，這是就是「暫時性關稅」這個說法的由來。

與會者包括蕭美琴副總統、行政院長卓榮泰、總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮、行政院秘書長龔明鑫、行政院政委楊珍妮等六人。

賴總統表示，今天稍早美國政府通知鄭麗君等談判團隊，告知台灣暫時性關稅20%稅率。自4月開始，美國宣布新關稅政策後後續，台灣進行四次實體談判，還有多次視訊談判，往台美複利方向進行，台灣目前為止階段性成果，調降為20%。

賴總統指出，但這從一開始就不是談判目標，後續將努力爭取更合理稅率，美方也表達有意願要談判。目前談判已經完成技術性磋商，不過總結會議還沒進行，這是就是「暫時性關稅」這個說法的由來。

賴總統說，特別感謝談判代表鄭麗君、楊珍妮非常辛苦，在台美隨時待命，賴總統本人跟今天出席的與會者、相關首長都在台灣隨時待命，支援我方赴美談判代表團的工作。

賴總統強調，他知道不管最後稅率如何，勢必對台灣產業造成衝擊，感謝卓榮泰已提出支持方案，並舉行20場座談，將補助產業的預算提高到800多億，希望盡速送審並執行，協助中小企業因應美國關稅。