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哪國最得川普歡心？台灣20%關稅排「後段班」 一表看各國稅率排名

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川普課台20％關稅 賴總統：不是台灣的談判目標

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
美國公布台灣對等關稅稅率20％，賴清德總統今天表示，20％一開始就不是台灣談判的目標，希望後續談判爭取更有利、合理的稅率，美國也表達跟台灣談判的意願。記者周佑政／攝影
美國公布台灣對等關稅稅率20％，賴清德總統今天表示，20％一開始就不是台灣談判的目標，希望後續談判爭取更有利、合理的稅率，美國也表達跟台灣談判的意願。記者周佑政／攝影

總統府上午召開「因應美國對等關稅政策記者會」，賴清德總統率府院高層親自出席。記者曾吉松/攝影
總統府上午召開「因應美國對等關稅政策記者會」，賴清德總統率府院高層親自出席。記者曾吉松/攝影
總統府上午召開「因應美國對等關稅政策記者會」，賴清德總統率府院高層親自出席。記者曾吉松/攝影
總統府上午召開「因應美國對等關稅政策記者會」，賴清德總統率府院高層親自出席。記者曾吉松/攝影
總統府上午召開「因應美國對等關稅政策記者會」，賴清德總統率府院高層親自出席。記者曾吉松/攝影
總統府上午召開「因應美國對等關稅政策記者會」，賴清德總統率府院高層親自出席。記者曾吉松/攝影

美國公布台灣對等關稅稅率20％，賴清德總統今天表示，談判到目前為止，雖然已經獲致階段性成果，由32％調降為20%，但20%從一開始就不是台灣談判的目標，「我們希望在後續的談判當中爭取台灣更有利、更合理的稅率」。

總統府上午舉行「因應美國對等關稅政策記者會」，賴總統、副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰、總統府潘孟安秘書長、國安會吳釗燮秘書長、行政院龔明鑫秘書長、行政院政務委員楊珍妮政共同出席。

賴總統表示，在今天稍早之前，美國政府通知我國談判代表、行政院副院長鄭麗君，告知台灣暫時性關稅20%稅率，自從4月2日美國對世界各國進行新的關稅政策之後，台灣積極和美國政府進行四次實體談判，還有多次視訊談判，過程展現雙方的誠意，並且秉持著解決台美貿易逆差，創造台美互補互利的方向進行。

賴總統說，另外，談判到目前為止，雖然已經獲致階段性成果，由32％調降為20%，但20%從一開始就不是台灣談判的目標，「我們希望在後續的談判當中爭取台灣更有利、更合理的稅率」。這部分美國政府也表達意願跟台灣進行談判，台美談判的過程已經完成了技術性的磋商，但是因為最終的總結會議還沒有進行，所以並沒有得到最終的稅率，這也是暫時性關稅的由來。

賴總統說，要特別感謝鄭麗君，還有楊珍妮率領的談判團隊，這幾個月來可以說非常非常辛苦，不管是在台灣或是在美國隨時待命，在台灣包括他本人、蕭美琴、吳釗燮、卓榮泰，潘孟安等相關的首長，也都在台灣隨時待命，支援美國談判代表的工作。

賴總統坦言，不管稅率最後如何，對台灣的產業勢必會帶來衝擊，他非常感謝行政院卓榮泰院長在4月4日就有特別提出因應美國對等關稅對中小企業帶來衝擊的支持方案，並且也進行了20場左右的產業座談，也把特別預算由880億元提高到930億元台幣，這部分特別條例也已經送經立法院審議完畢，他希望行政院能夠盡速將預算送到立法院審議，讓所準備的特別預算能夠盡速執行，協助中小企業因應這次新的美國關稅。

關稅 賴清德 台美關係

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