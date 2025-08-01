快訊

羈押近100日！黃呂錦茹「1字」認罪 法院裁定1000萬交保

哪國最得川普歡心？台灣20%關稅排「後段班」 一表看各國稅率排名

教學／LINE字體免費下載！「LINE Seed繁體中文版」字型可商用 中英混搭OK

要求卓榮泰立院關稅專報 黃國昌：賴政府除大罷免還幹什麼？

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
美國公布對等關稅台灣20%，民眾黨團上午舉行記者會回應，民眾黨立院黨團總召黃國昌（左一）表示，將要求行政院長卓榮泰到立院專案報告。記者林伯東／攝影
美國公布對等關稅台灣20%，民眾黨團上午舉行記者會回應，民眾黨立院黨團總召黃國昌（左一）表示，將要求行政院長卓榮泰到立院專案報告。記者林伯東／攝影

美國白宮在官網行政命令頁面公布各國關稅，其中台灣稅率為20%。民眾黨立院黨團總召黃國昌批，賴清德政府、卓榮泰內閣徹底搞黑箱，「賴政府腦袋除大罷免大成功還幹什麼事情？」黃說，民眾黨已提案要求卓榮泰到國會專案報告，下周一上午9時邀各黨團代表協商。

民眾黨團今上午開「美對台關稅20%　賴卓讓台灣被打趴」記者會，黃國昌表示，美國政府透過行政命令方式宣布20%高關稅，這對過去這段時間遭衝擊傳統產業，無疑是雪上加霜，最後一波公布的國家中，台灣是第18高，對這樣結果心情非常沈重，跟其他主要競爭國家關稅比較，台灣大概沒有什麼權利喪事喜辦。

黃國昌說，全體台灣人民、國會都被蒙在鼓裡，當其他國家團結朝野力量面對衝擊時，賴清德政府、卓榮泰內閣徹底搞黑箱，進行國內大內宣，賴總統說從0%開始談、卓榮泰說最低限度不會高於競爭對手，經濟部長郭智輝說不會比日韓差等，這些謊言、這些牛皮，一系之間都被戳破，更離譜是政院發言人昨說已完成技術性磋商，也會發表聯合聲明，聲明在哪？台灣至今一封信都沒收到，就直接被公布，「整個賴政府腦袋，除了大罷免大成功還幹什麼事情？」

「至今國人一無所知、被蒙在鼓裡。」黃國昌指出，讓人匪夷所思是20%表面被宣布，但我國付出什麼代價、交換什麼，至今國人一無所知、被蒙在鼓裡，這是負責任政府該有的作為？再次提醒賴總統，當初民進黨口口聲聲說對外經貿談判，事前、事中都要有知情權，片面黑箱要全民買單，這是獨裁？

黃國昌說，根據先前民眾黨做的民間衝擊影響評估報告，關稅20%會受到影響廠商比例高達7成以上，這絕對是海嘯般衝擊，民進黨過去承諾不僅全面跳票，要求行政部門第一時間提供衝擊影響評估報告，卓榮泰內閣徹底擺爛，民眾黨已正式提案要求卓榮泰到國會專案報告。

黃國昌表示，今上午已發出協商通知，下周一上午9時邀請各黨團代表參與協商，這是院會交付給民眾黨任務，希望執政黨不要想要再幫忙護航，立即共同要求行政院到國會說清楚、講明白，過去這段時間，民進黨隻手遮天，沒有提前部署、輕率掀牌，連台積電都已到美國投資、總統府秘書長潘孟安跑到阿拉斯加說要投資挖掘，此外還有什麼代價？

黃國昌說，要求賴總統親自出來說清楚到底答應什麼事，人民要付出怎樣代價，是否要繼續搞政治鬥爭？重要事情完全不管，繼續荒廢國政？腦袋只剩下大罷免大成功，繼續造成社會衝突。盼賴總統三思，以台灣為念、以蒼生為念，好好幹點正事，因為荒腔走板施政，台灣已付出夠慘痛代價。

關稅 黃國昌 台美關係

延伸閱讀

川普課20%關稅 王鴻薇要求卓榮泰專報 郭智輝立刻下台

美對台關稅20%…提卓榮泰譴責案再修正 民眾黨團：內閣隻手遮天壟斷權力

美國對台關稅20%震撼彈 卓榮泰緊急取消今宜蘭、台北公開行程

葉林傳涉經營賭博電玩遭搜索約談 黃國昌曾揭露濫用職權開後門

相關新聞

高投資換低關稅？ 賴清德：232條款一起談 保密協定無法說明

美國白宮宣布對台課徵20％對等關稅，府院定調為「暫時性稅率」，下次會議將一併討論攸關晶片關稅的232調查條款。賴清德指出...

卓榮泰：今盤點暫時性稅率產業協助措施 調整特別條例

美國白宮公布對等關稅，台灣暫時稅率20%，外界仍舊關切對台灣產業造成的影響衝擊？閣揆卓榮泰表示，今天下午將再邀集各部會盤...

川普課台20％關稅 賴總統：不是台灣的談判目標

美國公布台灣對等關稅稅率20％，賴清德總統今天表示，談判到目前，雖然已經獲致階段性成果，由32％降為20％，但20％，一...

賴總統：關稅結果將向國會報告 現在不宜斷言成功或失敗

美國白宮公布台灣對等關稅稅率20%，在野黨陣營質疑這是嚴重挫敗，政府在談判過程搞黑箱。賴總統強調，各國都遵循經貿談判慣例...

美宣布台灣關稅20％比日韓高衝擊產業？機械公會理事長莊大立曝關鍵點

美國今早宣布台灣對等關稅為20%，較日韓高5%，賴清德總統稍早也在臉書發文表示，此為「暫時性關稅」；是否影響我銷美競爭力...

獨／童子賢：台灣抽到「流年不利望雲霓」中下籤 20%是美國的施壓

美國公布台灣對等關稅稅率20％，台灣玉山科技協會理事長兼和碩董事長童子賢今日接受本報採訪時，將之比喻為：台灣抽到「流年不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。