要求卓榮泰立院關稅專報 黃國昌：賴政府除大罷免還幹什麼？

美國白宮在官網行政命令頁面公布各國關稅，其中台灣稅率為20%。民眾黨立院黨團總召黃國昌批，賴清德政府、卓榮泰內閣徹底搞黑箱，「賴政府腦袋除大罷免大成功還幹什麼事情？」黃說，民眾黨已提案要求卓榮泰到國會專案報告，下周一上午9時邀各黨團代表協商。

民眾黨團今上午開「美對台關稅20% 賴卓讓台灣被打趴」記者會，黃國昌表示，美國政府透過行政命令方式宣布20%高關稅，這對過去這段時間遭衝擊傳統產業，無疑是雪上加霜，最後一波公布的國家中，台灣是第18高，對這樣結果心情非常沈重，跟其他主要競爭國家關稅比較，台灣大概沒有什麼權利喪事喜辦。

黃國昌說，全體台灣人民、國會都被蒙在鼓裡，當其他國家團結朝野力量面對衝擊時，賴清德政府、卓榮泰內閣徹底搞黑箱，進行國內大內宣，賴總統說從0%開始談、卓榮泰說最低限度不會高於競爭對手，經濟部長郭智輝說不會比日韓差等，這些謊言、這些牛皮，一系之間都被戳破，更離譜是政院發言人昨說已完成技術性磋商，也會發表聯合聲明，聲明在哪？台灣至今一封信都沒收到，就直接被公布，「整個賴政府腦袋，除了大罷免大成功還幹什麼事情？」

「至今國人一無所知、被蒙在鼓裡。」黃國昌指出，讓人匪夷所思是20%表面被宣布，但我國付出什麼代價、交換什麼，至今國人一無所知、被蒙在鼓裡，這是負責任政府該有的作為？再次提醒賴總統，當初民進黨口口聲聲說對外經貿談判，事前、事中都要有知情權，片面黑箱要全民買單，這是獨裁？

黃國昌說，根據先前民眾黨做的民間衝擊影響評估報告，關稅20%會受到影響廠商比例高達7成以上，這絕對是海嘯般衝擊，民進黨過去承諾不僅全面跳票，要求行政部門第一時間提供衝擊影響評估報告，卓榮泰內閣徹底擺爛，民眾黨已正式提案要求卓榮泰到國會專案報告。

黃國昌表示，今上午已發出協商通知，下周一上午9時邀請各黨團代表參與協商，這是院會交付給民眾黨任務，希望執政黨不要想要再幫忙護航，立即共同要求行政院到國會說清楚、講明白，過去這段時間，民進黨隻手遮天，沒有提前部署、輕率掀牌，連台積電都已到美國投資、總統府秘書長潘孟安跑到阿拉斯加說要投資挖掘，此外還有什麼代價？

黃國昌說，要求賴總統親自出來說清楚到底答應什麼事，人民要付出怎樣代價，是否要繼續搞政治鬥爭？重要事情完全不管，繼續荒廢國政？腦袋只剩下大罷免大成功，繼續造成社會衝突。盼賴總統三思，以台灣為念、以蒼生為念，好好幹點正事，因為荒腔走板施政，台灣已付出夠慘痛代價。