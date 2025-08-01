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哪國最得川普歡心？台灣20%關稅排「後段班」 一表看各國稅率排名

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美宣布台灣關稅20％比日韓高衝擊產業？機械公會理事長莊大立曝關鍵點

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台灣機械公會理事長理事長莊大立。記者黃仲裕／攝影
台灣機械公會理事長理事長莊大立。記者黃仲裕／攝影

美國今早宣布台灣對等關稅為20%，較日韓高5%，賴清德總統稍早也在臉書發文表示，此為「暫時性關稅」；是否影響我銷美競爭力？台灣機械工業同業公會理事長莊大立認為，這讓台灣機械與工具機產業處境更艱困，但業界更關注是「匯率戰」，因此盼政府在對美第二波談判，能穩住匯率，不要犧牲台灣產業。

美國白宮今在官網行政命令頁面公布各國關稅，其中台灣稅率為20%，高於日韓的15%。

賴清德總統在臉書發文表示，稍早，美方通知台灣在華府的談判團隊，台灣的「暫時性關稅」為20%。主要原因是，因為談判的程序安排，台美雙方還未完成總結會議。因此，美方先對台灣公布20%的「暫時性稅率」，只要後續達成協議，可望再調降稅率。

莊大立說，業界原預期能與日、韓稅率相同，但希望落空，這多出的5%，會讓台灣機械與工具機產業處境更艱困，但業界更關切是新台幣匯率的走勢，盼匯率能穩定，不能再升值，至少能貶到32元，那麼將可大幅抵銷關稅的衝擊。

莊大立認為，美國是台灣機械設備最大出口國，業界期盼台灣關稅就算不能低於日、韓，至少也要相同，如今高於日、韓，台灣勢必喪失競爭力，恐怕只能眼睜睜的看著美國市場拱手讓人。

莊大立指出，從整體來看，業界更關注是「匯率戰」，若新台幣匯率能穩定，還是有機會補回來，因此盼政府在對美第二波談判，能穩住匯率，不要犧牲台灣產業。

關稅 台美關係

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