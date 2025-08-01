關稅20％ 黃偉哲：還要觀察但現階段揭露的訊息台灣並沒有輸

針對美國川普政府直接公布對台灣20%關稅，台南市長黃偉哲表示，盡管此關稅稅率高於日、韓，但相較於加拿大、墨西哥及其他東南亞國家台灣傳統產業競爭對手還低，是後續值得密切觀察的。

他舉例，日本承諾對美國投資5500億美元，韓國投資3500億美元，且日本和韓國對美國進口是零關稅待，並開放包括稻米在內的農產品市場。歐盟對美國承諾投資6500億美元，另加購7000億美元的能源，以台灣目前這部分還沒有看到，所以現階來講雖然是一個暫時性的措施，但目前來講對台灣並沒有特別的吃虧和受傷。

黃偉哲指出，對台灣國內的產業保護來講，目前為止沒有看到進一步對農民權益的淪喪 ，還是需要密切注意觀察後續的情形，但以現階段所揭露的訊訊來講，台灣並沒有輸。