點名「鬼混」 吳宗憲：郭智輝為美國關稅下台

美國白宮宣布台灣的對等關稅為20％。國民黨立委吳宗憲今日點名經濟部長郭智輝下台，轟郭智輝「鬼混」，說好的「對台美關稅談判有信心，不至於比日韓更差」呢？

吳宗憲說，今天早上，美國終於正式公布，對台灣關稅是20％，比日韓的15％還高。郭智輝6月才說：「對美國來說，台灣應該是比較容易談判、比較穩定的對象，台灣優勢為AI晶片和AI伺服器等，不至於談出比日本、韓國更差的關稅。」結果直接被打臉。

吳宗憲表示，台灣早就交出一堆籌碼，台積電赴美設廠、投資1650億美元，買了5000億美債，還開放萊豬、萊牛進口，換來這種結果？而且，談判桌上的代表，有國安局長蔡明彥，沒有郭智輝。郭智輝人在哪，不是有信心嗎？國家面臨挑戰時，郭智輝卻缺席，怎麼讓人相信郭智輝有能力捍衛產業與人民的利益？

吳宗憲提到，如他之前講的：「國難當頭的時候，卻剛好碰到一個這麼鬼混、還會騙人說謊的經濟部長，是國家的不幸。」郭智輝該下台負責了。