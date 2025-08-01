台灣割什麼肉換川普憐憫式20%關稅 學者：給得起嗎？

美國宣布台灣對美關稅20%，賴清德總統稱這是「暫時性關稅」，還要再協商。清華大學兼任助理教授何志勇今表示，川普關稅開獎，台灣給得起嗎？川普目的在製造業回流，但台灣的半導體產業出走，是否會重蹈美國製造業消失的後果？我方準備好替代市場了嗎？民進黨政府是否有長遠的產業發展戰略？

何志勇說，川普第二波「對等關稅」出爐，台灣被課20%，高於多數美國主要貿易夥伴，如日本、南韓、歐盟的15%，英國10%，僅次於加拿大的35%，與越南持平，甚至高於菲律賓與印尼的19%。這些國家多與美國有軍事同盟關係，還駐有美軍。日、韓每年還要分別支付美方15億與11億美元駐軍費用。

台灣呢？川普與拜登任內批准的軍售累計高達267億美元，實質貢獻其實不遑多讓。無奈的是，賴政府在關稅談判中未戰先降，不僅主動開放美國產品零關稅，還眼睜睜看著關鍵半導體產業出走，形同「自廢武功」。更別提，美國透過影音串流、搜尋引擎、App等服務在全球大賺其錢，這些巨額營收從未列入貿易逆差計算，也沒有計入關稅公式。

何志勇表示，不少人質疑台灣被課的關稅稅率過高、待遇不公。他要提醒，關稅是手段，不是目的。川普真正想要的，是讓製造業回流、創造本土就業。但問題是「美國早已失去許多產業根基」。如作家約翰．傅利曼在其主編「美國：星條旗下的悲慘世界」文選中所言，藍領工人失去的不只是工作，而是「整個產業」。因此，川普開出的高關稅，既是談判籌碼，也是選舉操作。川普當然知道，這些成本最終會轉嫁到美國消費者，甚至影響選票。

何志勇提到，現階段各國對關稅都不滿意，但川普的態度很清楚：「歡迎來談。」否則，中國大陸與墨西哥的關稅怎麼到現在還沒定案？事實上，川普開出的這些數字，比1913年美國第16號憲法修正案後所得稅取代高關稅、稅率降至25%時，還略低。至於「解放日」當天喊出的100%關稅，更像是喊話壯膽。

何志勇表示，川普是在和時間賽跑，要在談判與施壓之間，逼更多國家把資源押到美國。台灣，願不願意，或是有沒有能力，來配合？台灣的半導體產業出走，是否會重蹈美國製造業消失的後果，不僅導致原本的工業大城成為「鐵鏽帶」，剝奪藍領工人的社經地位，也造就政治立場極端的川普二度上位。

何志勇說，若台灣不能，我方準備好替代市場了嗎？民進黨政府是否有長遠的產業發展戰略？還是，只會繼續躺平，換來相較之下的「小確幸」？「這不是川普的選擇，而是我們自己的選擇。」