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影／台美關稅20% 侯友宜：何為暫時性稅率 盼賴總統說清楚

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
台美關稅談判匯率今天出爐，台灣關稅為20％，新北市長侯友宜今表示，何為暫時性稅率，盼賴總統清楚跟民眾交代以外，更希望政府一定要勇於承擔跟負責，讓台灣企業能夠安心。記者王長鼎／攝影
台美關稅談判匯率今天出爐，台灣關稅為20％，新北市長侯友宜今表示，何為暫時性稅率，盼賴總統清楚跟民眾交代以外，更希望政府一定要勇於承擔跟負責，讓台灣企業能夠安心。記者王長鼎／攝影

台美關稅談判匯率今天出爐，台灣關稅為20％，新北市長侯友宜今表示，何為暫時性稅率，盼賴總統清楚跟民眾交代以外，更希望政府一定要勇於承擔跟負責，讓台灣企業能夠安心。

台美關稅談判匯率今天出爐，台灣關稅為20％，總統賴清德今透過社群表示，美方通知台灣在華府的談判團隊，台灣的「階段性關稅」為20%，主要原因是，因為談判的程序安排，台美雙方還未完成總結會議，只要後續達成協議，可望再調降稅率。

新北市長侯友宜今表示，一早看到美國公布台灣關稅是20％，總統賴清德說這是「暫時性的稅率」，他反問賴總統，「這一段時間政府有沒有跟企業同行，在關稅談判過程當中，到底是不是摸黑往前走，真正到了現階段，在公布20％以後，看到日本、韓國跟我們在一個區域一起競爭的國家，尤其在高階器材的通訊、機械跟電子等，對我們來說，在同一個區域的競爭，我們的壓力20％，別人是15%，說是暫時性的稅率，那這些暫時性的稅率到底時間多久？範圍多大條件如何？未來能不能比15%還低，我希望那政府要勇於面對，要跟企業一起站在一塊。」

侯表示，出口貿易關稅20％，台灣整個出口的競爭以及在整個收益上，一定面臨嚴重的挑戰，國內企業非常的煩惱，他一早就接到很多企業家電話，完全很難接受，既然賴總統說還是暫時性的稅率，就要拿出更具體的方法，讓大家了解且一起來面對所謂的暫時性稅率，他希望政府很清楚跟民眾交代清楚以外，更希望政府一定要勇於承擔跟負責，讓企業能夠安心。

關稅 侯友宜 台美關係

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