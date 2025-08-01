台只有關稅數字無附加條款 翁履中：唯一「留校察看」對象

美國白宮公布各國關稅稅率，台灣列為20%，府院強調這是暫時性稅率，未來還有進一步談判。旅美學者翁履中指出，從關稅排序來看，台灣的真實處境，是唯一「留校察看」的對象。他強調，台灣更要主動提出完整戰略，展現誠意與底線。

翁履中指出，以美國前十大貿易夥伴來說，沒有任何一個國家單純只收到一個對等關稅數字就算結案的！日本，韓國，越南，德國（歐盟）等，結案條件都是有許多附加投資條款，而墨西哥，加拿大，印度，中國，則是獲得延長或顯然是談的不順利導致美國給了懲罰性的關稅，還沒談定！

台灣的20%，更像是美方趕在期限前，因為還沒談好條件，或是條件沒有被接受，而臨時丟出的數字！這個數字，反映出台灣還沒有被美國排除於協商之外，而是在美國還會「繼續談的清單」上。

翁履中分析，台灣出口美國的產品，大多涉及232條款國安敏感產業，不像越南或印度是勞動密集或原物料為主。這代表，美方對台灣的談判要求，不只是稅率問題，而是更深層的供應鏈、軍事合作與地緣政治戰略，甚至還有美中競爭的考量！

他指出，20%代表這是一場尚未完結的交涉，不是輸了，也不是贏了，不要再用精神勝利法來安撫人心，也不用極度悲觀。接下來值得台灣思考的關鍵包括：是否能盡可能守住台灣科技產業的優勢，如果被迫要求加大對美投資，衝擊影響評估需要盡早規劃，公開透明減少社會焦慮，並且思考如何用國內法規來降低對市場開放的衝擊！對台灣來說，這些是跟談判可以並行的工作，需要儘早啟動！

翁履中強調，這不僅是一場稅率談判，更是雙方對未來地緣戰略的對價協商。如果我們把這次的20%視為起始價，那麼台灣現在要做的，就是把國安與經貿戰略價值包裝成最具說服力的籌碼。

他再進一步強調，對美國的川普政府，必須務實理解「少輸已經是贏」，這絕對不是一場容易的談判。台灣如果要避免成為「全面只能接受要求的小弟」，需要領導人展現能夠集結全國之力的大智慧！