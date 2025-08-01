川普課20%關稅 王鴻薇要求卓榮泰專報 郭智輝立刻下台

美國白宮宣布台灣的對等關稅為20％。國民黨立院黨團書記長王鴻薇今日表示，行政院長卓榮泰應立刻來做專案報告，她也點名經濟部長郭智輝立刻下台負責，完全狀況外，還釋放假訊息，否則難平息民怨。

美國白宮公布對台灣課徵20%關稅，引發台灣輿論譁然。

王鴻薇說，今天民眾黨有一個提案，認為卓榮泰應該立刻來做專案報告。也應該要趕快普發現金1萬元，特別預算要趕快送來，行政院一直糾結在普發1萬元，但這樣就因此把挹注產業的930億元全卡住，現在很需要及時雨，普發現金1萬元，提振內需消費，所以要趕快發。

王鴻薇表示，另外今天也會處理還給地方636億的地方補助款，因為地方補助款很多是照顧弱勢，要讓地方政府能有錢照顧這些弱勢。

王鴻薇強調這是她個人意見，她認為郭智輝應該立刻下台，這次有很多人一定要負責任而下台，「但郭智輝這次太離譜了」，完全狀況外，還釋放假訊息，說我方不會比日韓高，根本都胡說八道。這個政府完全不當回事，郭智輝從頭到尾都是雙手抱胸旁觀，如果沒有人為關稅下台負責，真的太扯，很難平息民怨。

王鴻薇表示，美國課台灣20%關稅，跟之前講的完全不是一回事，這20%關稅伴隨什麼東西，是因為4000億美元投資不答應美國？那這個另當別論。「我們不曉得另外還要開放什麼，除了美國人告訴你稅率之外，其他要開放什麼，要投資什麼，我們都不知道。」