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影／關稅20％…高於日韓 張善政：應繼續努力談判調降至15％

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導
美宣布台灣關稅稅率20％高於日韓，桃園市長張善政期待中央政府能繼續努力談判，為台灣爭取更有利的條件，減輕產業衝擊，確保國家經濟的長遠發展。記者陳恩惠／攝影
美宣布台灣關稅稅率20％高於日韓，桃園市長張善政期待中央政府能繼續努力談判，為台灣爭取更有利的條件，減輕產業衝擊，確保國家經濟的長遠發展。記者陳恩惠／攝影

美宣布台灣關稅稅率20％高於日韓，桃園市長張善政上午受訪表示，台灣關稅看似比先前的32％降低，但與主要競爭對手日本與韓國的15%關稅相比，我國仍處劣勢，勢必對產業帶來挑戰。他呼籲中央應繼續努力談判調降至15％，並審慎評估配套條件，避免對企業造成過大財務負擔。

張善政表示，關稅高低並非絕對的好壞，相對地要看我國的競爭對手韓國和日本。目前韓國與日本的關稅均為15％，而我國20％的關稅，雖然從原先的32％降到20％，看似降低不少，但是跟我國的競爭對手比起來，還是很有挑戰。

他進一步說明，特別是相關配套條件，例如我國需要投資美國的金額、開放進口哪些項目尚不清楚的情況下，必須用非常「戒慎恐懼」的心情來看待這20％的關稅。

張善政說，期待我國政府在接下來的時間，能夠繼續努力談判，把20％設法往下降至與日、韓一樣的15％，同時確保對美國的投資條件不會給我國帶來沉重的財務負擔；他期待中央政府能繼續努力談判，為台灣爭取更有利的條件，減輕產業衝擊，確保國家經濟的長遠發展。

關稅 張善政 台美關係

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