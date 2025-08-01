獨／童子賢：台灣抽到「流年不利望雲霓」中下籤 20%是美國的施壓

美國公布台灣對等關稅稅率20％，台灣玉山科技協會理事長兼和碩董事長童子賢今日接受本報採訪時，將之比喻為：台灣抽到「流年不利望雲霓」的中下籤，讓台廠對美出口短期得承受巨大的壓力鍋，未來還得接受後續談判考驗，但仍然有「望雲霓」的機會。

「我只能猜測，這個數字是美國的施壓」，童子賢指出，他認為極有可能台美談判時，在關鍵項目上不肯讓步，因此7月30日當韓、日公布稅率時，台灣被排除在公布名單之外。

童子賢透露，業界傳出在美國總統川普團隊眼中，台灣行政院副院長鄭麗君領軍的談判小組是「難纏的談判對手」。「實質談判內容我們不明，但極有可能是：台灣不肯爽快讓步於承諾進口美國汽車、進口美牛美豬內臟、進口美國稻米等農業產品，還有川普很在意的美國製造重返的項目上，美國可能對投資金額獅子大開口，甚至是要求拿台灣半導體的技術去挽救美國半導體業」，童子賢說。

童子賢因此認為，或有可能是這些讓美國川普政府都未能滿意，因此做出20%關稅的施壓。

但他仍抱持樂觀，他比喻，這有點像是抽到短期「中下籤」，或有可能是「流年不利望雲霓」不利解讀的中下籤，但即使「暫時的流年不利，還可以看看後續談判的『望雲霓』」。

童子賢表示，畢竟日本、南韓也曾在8月初被公布為25%高關稅，但幾周後又降成15%，台灣其實可比照參考。雖然短期為20%稅率，讓台灣產業對美貿易產生巨大「壓力鍋」，但仍有「望雲霓」機會。

「儘管這是兩難的考驗」，童子賢說。