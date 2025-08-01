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賴清德稱關稅20%是「暫時性」 黃健豪：若為真 產業更痛苦
美國宣布台灣對美關稅20%，賴清德總統稱這是「暫時性關稅」，還要再協商。國民黨立委黃健豪表示，如果「暫時」是真的，只會讓產業更痛苦。
黃健豪說，就跟今年第二季經濟成長高達近8%，出口旺盛訂單爆量一樣，很多廠商趕在已知的空窗期出貨，但卻突然迎來10%的匯損。
黃健豪說，沒人知道這個暫時會暫多久，以及後續有什麼附帶條件，這對真槍實彈在幫台灣賺外匯的產業界而言有風險。
黃健豪質疑，日本公布關稅的同時，是對美投資5500億美元，關稅從25%降到15%。南韓公布關稅的同時，是對美投資3500億美元，關稅從25%降到15%。賴總統稱台灣的「暫時性關稅」，是從32%降到20%，但完全沒有條件？還是匯率已經被當成條件？
黃健豪說，至少在白宮目前公布的內容當中，沒有提到這是「暫時性關稅」、「暫時性措施」的字眼。還有昨日行政院宣稱，已完成技術性磋商，正在研擬台美聯合聲明，在哪裡？昨天說已完成，今天說暫時性，到底是哪個版本？
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