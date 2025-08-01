賴清德稱20%關稅是暫時的 學者：不敢說是否再讓步

美國白宮宣布台灣的對等關稅為20％，從賴清德總統到民進黨的口徑一致，都稱這是「暫時性的」。政大外交系教授黃奎博分析，賴政府目前未對外說明談判，似乎不願民意和代表民意的立法院來攪局，且有意將美方形塑為我國最重要經貿市場，卻忽略去年對陸港出口約1500億美元。

美國關稅公布後，賴清德表示，他要感謝談判團隊的辛苦，但這是台灣的「暫時性關稅」，只要後續達成協議，可望再調降稅率。

黃奎博認為，賴清德與行政部門有三個刻意模糊焦點、帶領風向的說法。第一，稱目前被美國片面課徵的稅率是暫時的，未來會有更理想的稅率，卻沒說這表示還會再對美讓步，且如果川普政府不滿意，稅率是否會上揚。到目前為止，連一個大概的談判內容圖像都未對各界說明，「似乎不願民意和代表民意的立法院來攪局，遑論讓民意適度地作為行政部門對外談判的後盾」。

黃奎博說，第二，將美方形塑為我國最重要經貿市場，卻忽略去年對陸港出口約1500億美元，對美出口約1110億美元，以及對陸港澳出超約700億美元、對美出超約650億美元的數據事實。

黃奎博表示，第三，雖被迫專注於對美關稅貿易談判，但民進黨執政這些年來，刻意淡化我國在參與區域雙邊和多邊經濟自由化合作機制幾乎處處受限的事實，亦即從馬英九政府的台紐、台星雙邊機制後，這九年多來，受限於兩岸關係惡化，參與區域間非美國的雙邊和多邊經貿合作機制成績單乏善可陳，導致在分散經貿風險方面難有成效。