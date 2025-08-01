快訊

獨／童子賢：台灣抽到「流年不利望雲霓」中下籤 20%是美國的施壓

押了98天！黃呂錦茹今開庭認罪想交保 檢「不同意」理由曝光

美關稅20%…蔣萬安轟賴政府「失職、失能」呼籲停止大罷免

吳思瑤：台美關稅還在談 外界勿唱衰

中央社／ 台北1日電

美國對等關稅今天上路，根據白宮最新公布的各國修正後對等關稅，台灣稅率為20%。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤受訪說，這是暫時性、階段性稅率，台美還在談；當國家隊還在場上比賽時，請各界不要唱衰，應該為國家隊加油，朝野支持國家。

美國總統川普簽署行政命令，據白宮最新公布的各國修正後對等關稅，台灣稅率為20%。這項談判結果引來在野陣營批評。總統賴清德表示，美方先對台灣公布20%的「暫時性稅率」，只要後續達成協議，可望再調降稅率。

吳思瑤上午在立法院表示，台美之間還在談，也有意繼續談，這是階段性、暫時性稅率，行政團隊還在努力爭取，希望有更好的結果，而當國家隊還在場上比賽、拚搏，「我們都要做稱職的啦啦隊，為國家加油、支持，而不是唱衰或者是洩氣」。

針對國民黨立委稱談判應適當用中國力量、與美國關稅締約要經立法院同意，吳思瑤認為，藍白立委其實都是立法院的國會議員，應當跟自己的國家站在同一陣線，難道支持自己的國家這麼難。

關於今天立法院會的議程，在野陣營提出譴責行政院長卓榮泰等案，吳思瑤說，民進黨團也提案要譴責中國，目前已經被擋5次了，今天是否還會繼續被擋，另外還有附屬單位預算案，在野是否也要擋。

吳思瑤表示，藍白不敢譴責中國對台灣的暴行威嚇，只會在內部找敵人，反而要譴責卓榮泰、民進黨團總召柯建銘，根本搞雙標。

吳思瑤最後說，台美關稅因應在即，希望朝野針對關稅議題支持國家，甚至應該超前部署與行政部門做非常多的因應方案，這個時候應該團結，而非在內部找敵人、槍口對內。

關稅 台美關係

延伸閱讀

押了98天！藍營罷免連署不實今首開庭 黃呂錦茹「打頭陣」出庭

北市藍委5：0「完勝」主委還在押……黃呂錦茹押97天明出庭

賴清德823真登場當罷免「帶兵將軍」？ 吳思瑤：很快會有

大罷免失敗「普發1萬」成矛頭 吳思瑤：政院可更果決

相關新聞

學者：美對台關稅接近東南亞防中洗產地 後續232條款更關鍵

美國白宮公布台灣的對等關稅稅率20%，府院強調目前僅是暫時性稅率，淡江大學戰略所副教授林穎佑認為，更重要是接下來將公布的...

獨／童子賢：台灣抽到「流年不利望雲霓」中下籤 20%是美國的施壓

美國公布台灣對等關稅稅率20％，台灣玉山科技協會理事長兼和碩董事長童子賢今日接受本報採訪時，將之比喻為：台灣抽到「流年不...

台灣稅率比日韓高 專家比喻：青菜攤與豬肉攤不適合比較

美國宣布台灣稅率20%，比日韓15%高，引起各方憂慮產業競爭力，台經院景氣預測中心主任孫明德直言，日韓賣到美國商品以家電...

美關稅20%…蔣萬安轟賴政府「失職、失能」呼籲停止大罷免

針對關稅，台北市長蔣萬安上午受訪指出，稅率高於日韓，這是政府失職；政府應該要團結人民，但是賴總統與執政黨，卻主動發動大罷...

台灣關稅20%附加條件成謎 網轟賴清德、卓榮泰：不是說台美關係最佳？

網友對於總統及行政院長都稱只是暫時性關稅說法並不領情，痛批政府迄今未公開對美投資的附加條件，讓人質疑到底讓利多少，才有20%的關稅稅率？有網友更痛批卓榮泰：「台美友好就是如此下場？」

美宣布台灣關稅20％比日韓高衝擊產業？機械公會理事長莊大立曝關鍵點

美國今早宣布台灣對等關稅為20%，較日韓高5%，賴清德總統稍早也在臉書發文表示，此為「暫時性關稅」；是否影響我銷美競爭力...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。