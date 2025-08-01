吳思瑤：台美關稅還在談 外界勿唱衰

美國對等關稅今天上路，根據白宮最新公布的各國修正後對等關稅，台灣稅率為20%。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤受訪說，這是暫時性、階段性稅率，台美還在談；當國家隊還在場上比賽時，請各界不要唱衰，應該為國家隊加油，朝野支持國家。

美國總統川普簽署行政命令，據白宮最新公布的各國修正後對等關稅，台灣稅率為20%。這項談判結果引來在野陣營批評。總統賴清德表示，美方先對台灣公布20%的「暫時性稅率」，只要後續達成協議，可望再調降稅率。

吳思瑤上午在立法院表示，台美之間還在談，也有意繼續談，這是階段性、暫時性稅率，行政團隊還在努力爭取，希望有更好的結果，而當國家隊還在場上比賽、拚搏，「我們都要做稱職的啦啦隊，為國家加油、支持，而不是唱衰或者是洩氣」。

針對國民黨立委稱談判應適當用中國力量、與美國關稅締約要經立法院同意，吳思瑤認為，藍白立委其實都是立法院的國會議員，應當跟自己的國家站在同一陣線，難道支持自己的國家這麼難。

關於今天立法院會的議程，在野陣營提出譴責行政院長卓榮泰等案，吳思瑤說，民進黨團也提案要譴責中國，目前已經被擋5次了，今天是否還會繼續被擋，另外還有附屬單位預算案，在野是否也要擋。

吳思瑤表示，藍白不敢譴責中國對台灣的暴行威嚇，只會在內部找敵人，反而要譴責卓榮泰、民進黨團總召柯建銘，根本搞雙標。

吳思瑤最後說，台美關稅因應在即，希望朝野針對關稅議題支持國家，甚至應該超前部署與行政部門做非常多的因應方案，這個時候應該團結，而非在內部找敵人、槍口對內。