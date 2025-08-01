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美對台關稅20% 王定宇：比戰鬥藍趙少康內線消息低很多

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
美對台關稅揭曉20%，王定宇場已比戰鬥藍趙少康內線消息低很多。圖／王定宇提供
美對台關稅揭曉20%，王定宇場已比戰鬥藍趙少康內線消息低很多。圖／王定宇提供

美國對台對等關稅今天揭曉20%，較4月公布稅率下降12個百分點，但高於日韓的15%。國防外交委員會民進黨立委王定宇說，20%只是美國對台灣「階段性稅率。代表美國將繼續與我方磋商，完成磋商後，「最後我國將取得更好的稅率。」

王定宇指出，日、韓七月中旬公佈的暫時「階段性稅率」是25%，完成磋商後，才是公佈正式的15%，台灣的暫時性稅率比日、韓的暫時性稅率低5%，也比四月份時的32%低很多，「當然也比戰鬥藍趙少康的內線消息32%低很多。」

王定宇說，台美雙方將持續磋商完成最終協議：主要原因為美方同時與多國協商，尚待與我方進行最後總結會商。

他認為暫時性稅率「從32%大幅降到20%，凸顯與美方談判進行正面。」比今天宣布的部分國家略高，主要為我國是美國前六大逆差國。

關稅 王定宇 趙少康 台美關係

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