美國宣布對台課20％稅率 許舒博評談判：60分 還需要補考

美國宣布台灣的對等關稅為20%，高於主要競爭對手國日本與南韓，雖然總統賴清德強調，僅是暫時性稅率，還有降低的空間，商總理事長許舒博表示，此次談判結果只是60分，但是要進行補考。

許舒博表示，當初曾說過，如果對等關稅稅率在20%以上，談判團隊應該要向國人道歉，現在的暫時性稅率剛好「壓線」，也代表政府對這個稅率不滿意，而到底台灣要提出什麼籌碼來換取更低的稅率，還要後續的觀察。

日本與南韓輸美產品關稅15%的稅率對台灣來說是一大壓力，對台灣產業來說一定會產生不良效果，但既然還有下一步，還是希望談判團隊積極磋商，但至少一定要跟日韓一樣，對台灣的衝擊才會變小。

許舒博認為，美國的態度就是要各國拿出籌碼來談判，日韓與美國的關係比與台灣更緊密，但同樣要拿出相當大的籌碼，包括市場開放也是談判過程會涉及的，而他一開始也強調，國家當初就應該要整合，否則台積電已經答應增加赴美投資，還能不能算在籌碼內？

未來若是稅率就是20%，許舒博表示，台灣失去了與日韓的競爭力，也一定會失去部分美國市場，但不認為會是20%定案，一定會再往下調，而匯率穩定也是影響對外貿易重要的因素，「匯率已經升值了12%，如果不能穩定，對台灣就是雪上加霜。」

許舒博也說，「20%應該就是天花板了」，但後續台灣的市場開放也要觀察，特別是台灣的食安是否會受到傷害，這是不能讓步的。

許舒博更說，政府不要一直強調談判氣氛良好，美國只看籌碼，也是以美國利益為優先，未來台灣投資、採購性的整合還是關鍵，大家拭目以待，「行政院應該要公布，哪些是我們的底線，哪些是美國的要求。」

至於未來會不會進入景氣寒冬？許舒博認為，台灣人很厲害，會自己找出路，但會不會全都根留台灣，這是大家要思考的。