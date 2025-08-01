快訊

獨／童子賢：台灣抽到「流年不利望雲霓」中下籤 20%是美國的施壓

押了98天！黃呂錦茹今開庭認罪想交保 檢「不同意」理由曝光

美關稅20%…蔣萬安轟賴政府「失職、失能」呼籲停止大罷免

聽新聞
0:00 / 0:00

美公布關稅20% 盧秀燕：賴總統要趕快收心專心國政

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市長盧秀燕對於美國祭出20%對台關稅，建議不要太苛責賴清德總統，但也呼籲賴「趕快把心收回來」處理國家重大危機。記者陳敬丰／攝影
台中市長盧秀燕對於美國祭出20%對台關稅，建議不要太苛責賴清德總統，但也呼籲賴「趕快把心收回來」處理國家重大危機。記者陳敬丰／攝影

美國總統川普宣布台灣關稅20%，台中市長盧秀燕今天表示，這是國家重大危機，建議大家先不要苛責賴清德總統與談判團隊，國際談判非常不易，但也呼籲賴總統趕快「把心收回來」，專心處理國家財經重大危機，以及中南部的災後復建工作。

盧秀燕今天上午參加台中市各級學校及幼兒園校長園長交接典禮，會前被媒體問及對美國祭出20%關稅有何看法，她先為賴清德總統緩頰，表示不要苛責賴與談判團隊，國際談判非常不容易。

盧秀燕指出，20%關稅是國家重大危機，台灣產業出口與日本、韓國有高度競爭性，日、韓關稅15%，台灣卻是20%，對我國財經、產業都造成重大的影響與衝擊，不只出口經貿，對國內經濟也有連動效應。

盧秀燕呼籲，賴清德總統這段時間要趕快把心收回來，專心在處理國家重大危機；她說，賴眼前有2件最重要的事情，第一件事情是專心國政，處理好關於財經重大危機、美國關稅的問題，第二件事情，就是全力協助中南部的災後復建與重建工作。

關稅 盧秀燕 台美關係

延伸閱讀

國民黨改選黨主席民調曝光 2成5力挺、呼聲最高是這位

台中太平社區地下室積水 里長機警救了30輛車獲盧秀燕稱讚

太平區牛肉麵店清晨火警釀2死 鐵窗封死造成搶救困難

住警器難阻憾事！台中牛肉麵店大火釀2死 盧秀燕籲：拜託鐵窗別封死

相關新聞

學者：美對台關稅接近東南亞防中洗產地 後續232條款更關鍵

美國白宮公布台灣的對等關稅稅率20%，府院強調目前僅是暫時性稅率，淡江大學戰略所副教授林穎佑認為，更重要是接下來將公布的...

獨／童子賢：台灣抽到「流年不利望雲霓」中下籤 20%是美國的施壓

美國公布台灣對等關稅稅率20％，台灣玉山科技協會理事長兼和碩董事長童子賢今日接受本報採訪時，將之比喻為：台灣抽到「流年不...

台灣稅率比日韓高 專家比喻：青菜攤與豬肉攤不適合比較

美國宣布台灣稅率20%，比日韓15%高，引起各方憂慮產業競爭力，台經院景氣預測中心主任孫明德直言，日韓賣到美國商品以家電...

美關稅20%…蔣萬安轟賴政府「失職、失能」呼籲停止大罷免

針對關稅，台北市長蔣萬安上午受訪指出，稅率高於日韓，這是政府失職；政府應該要團結人民，但是賴總統與執政黨，卻主動發動大罷...

台灣關稅20%附加條件成謎 網轟賴清德、卓榮泰：不是說台美關係最佳？

網友對於總統及行政院長都稱只是暫時性關稅說法並不領情，痛批政府迄今未公開對美投資的附加條件，讓人質疑到底讓利多少，才有20%的關稅稅率？有網友更痛批卓榮泰：「台美友好就是如此下場？」

媒體人酸台灣贏日韓「稅率減少最多」 網笑：邏輯完全跟上民進黨

美國白宮宣布台灣對等關稅20%，台股今(1日)一開盤就下跌兩百多點，影響投資人信心，賴清德總統強調20%只是暫時，將於上午11:30召開「因應美國對等關稅政策」臨時記者會說明。對此，資深媒體人黃揚明（剝雞）反串開酸，指台灣關稅20%比4月2日32%減少了12%，比日韓減少的稅率多，果然有政府、會談判，「台灣No.1」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。