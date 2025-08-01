美公布關稅20% 盧秀燕：賴總統要趕快收心專心國政

美國總統川普宣布台灣關稅20%，台中市長盧秀燕今天表示，這是國家重大危機，建議大家先不要苛責賴清德總統與談判團隊，國際談判非常不易，但也呼籲賴總統趕快「把心收回來」，專心處理國家財經重大危機，以及中南部的災後復建工作。

盧秀燕今天上午參加台中市各級學校及幼兒園校長園長交接典禮，會前被媒體問及對美國祭出20%關稅有何看法，她先為賴清德總統緩頰，表示不要苛責賴與談判團隊，國際談判非常不容易。

盧秀燕指出，20%關稅是國家重大危機，台灣產業出口與日本、韓國有高度競爭性，日、韓關稅15%，台灣卻是20%，對我國財經、產業都造成重大的影響與衝擊，不只出口經貿，對國內經濟也有連動效應。

盧秀燕呼籲，賴清德總統這段時間要趕快把心收回來，專心在處理國家重大危機；她說，賴眼前有2件最重要的事情，第一件事情是專心國政，處理好關於財經重大危機、美國關稅的問題，第二件事情，就是全力協助中南部的災後復建與重建工作。