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賴清德稱20%關稅是暫時性 藍營酸「你也是暫時總統」

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
總統賴清德稱20%關稅是暫時性，國民黨北市議員徐弘庭酸「你也是暫時總統。」本報資料照片
總統賴清德稱20%關稅是暫時性，國民黨北市議員徐弘庭酸「你也是暫時總統。」本報資料照片

美國白宮宣布台灣對等關稅20%，賴清德總統稱是暫時性，後續達成協議可望再調降。國民黨北市議員徐弘庭大酸賴是「暫時性總統」，欠國民太多說明了，也點出過多的不確定，容易造成市場的臆測跟恐慌；他認為，最後一次談判氣氛應不會太好，不然台灣應會近日韓模式，單獨公布後再磋商。

議員徐弘庭今在臉書指出，當美國公布對等稅率為20%的時候，人民與市場想知道的是，在這段期間內，身為執政者的考量與折衝以及談判團隊的掙扎在哪？從解放日開始，大家就知道沒有一個國家不會受傷，「川為刀俎，我為魚肉」。但是政府究竟會怎麼取捨？怎麼選擇？才是最重要的。

徐弘庭說，這應該是一篇早就準備好的向國民說明，但遺憾的是，當他看到賴總統的臉書，寫的是稍早美方通知我們在華府的談判團隊時，表示其實政府跟我們都是一樣，看了宣布才知道是20%。

他認為，最後一次的談判，氣氛應該不會太好，不然我們的模式應該會接近日韓，單獨公布後再磋商，而非像現在這樣的單方向開獎，然後企圖安慰國民這是暫時性的。

他分析，確實從川普的策略上來看所有的數字應該都不是最終的結果，而所有的結果最後是取決於川普到底要什麼？而我們要犧牲些什麼？

徐弘庭直言，現在最重要的是賴總統應該要告訴國民，我們的目標是爭取跟主要競爭國一致，而為了達成這個目標，現在到底卡在哪裡？

他說，可能會被犧牲的產業跟族群、可能受到衝擊的人民，有權利知道他們正在斷頭台上。金融市場的變化非常迅速，對產業的衝擊都有可能造成資本市場發生像上一次解放日的情況，這背後也牽扯了太多的利益，遮遮掩掩只會造成極端的衝擊，倒不如大大方方向全民說明清楚。

徐弘庭直言國難當頭，包含關稅、國安、共諜、未完成的十講，「關稅是暫時的、十講也是暫時的、你也是暫時的，你欠國民太多說明了！」

關稅 賴清德 台美關係

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