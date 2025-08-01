影／美20%關稅衝擊農工？ 張麗善：談判過程要公開以做好因應

美國川普政府公布台灣對等關稅20％，高於日韓，與印度、斯里蘭卡並列，我國政府雖說是「暫時性關稅」，對此，雲林縣長張麗善今天表示，希望將談判相關內容公開，讓國人知曉，以能做好未來的相關因應。

張麗善說，目前台灣關稅是20%，較於日本、韓國還有歐盟等只有15%，台灣相對為不利，而且對台灣而言會比較沒有競爭力。希望政府在整個談判的細節內容，到底是對台灣有利或不利，相關內容是什麼，應該讓國人知道。甚至在農業、工業方面要如何因應，也要知道現在談判的底線在哪，未來如何因應，都應讓人民知道。

張麗善說，雲林縣大部分務農但也有工業，如果在20%關稅，包括食品加工製鞋業、金屬製造、機械設備、機車零件，橡膠製品等超過1400家廠商可能會間接受影響。縣府將會跟所有廠商探討與協商，並相關輔導跟協助。

張麗善表示，不管中央部會或地方縣政府，都應該要負起責任，守護所有經濟產業及糧食安全等，這才是重中之重。