台灣稅率比日韓高 專家比喻：青菜攤與豬肉攤不適合比較

美國宣布台灣稅率20%，比日韓15%高，引起各方憂慮產業競爭力，台經院景氣預測中心主任孫明德直言，日韓賣到美國商品以家電汽車產業為主，台灣是資通訊產品，「一個青菜攤，一個是豬肉攤，兩者不適合比較」。

他更直言：「日、韓是付了夠多代價才能坐在演唱會第一排（指15%稅率），台灣付的錢可能只能坐第三排，拿到20%算不錯了」，稅率高與低，是看付出多少代價；目前是第一波稅率，接下來還要看後續談判及細節。

孫明德表示，首先，台灣與日韓不適合比較，因為日本與南韓賣到美國產品以家電汽車為主，日本每三台汽車，有一台賣到美國，南韓也是，但台灣不賣家電與汽車，賣到美國商品主要是資通訊及電子零組件 ，如何相提並論？「一個賣青菜，怎麼跟隔壁豬肉比價格」？

其次，他說，20%也不是最後稅率，只是交初稿，就好比交論文也不會一次過關，要經過修改後再送，日、韓也是一談再談，最後才是15%稅率。

孫明德強調，台灣與日韓GDP（（國民生產毛額）金額差很多，日本4兆美元，南韓也是1兆美元以上，兩個都對美國付出夠多代價才拿到15%，就像聽演唱會，坐在第一排的可能像郭台銘，日、韓付了夠多錢可以坐第一排，台灣原本只能坐第三排，20%算不錯了。目前只是第一波談判初稿，接下來還要看後續談判及細節。

對於那些產業可能受害？孫明德重申，要看最後敲定稅率及細節，不要覺得是受害，各國都有稅率，不是只有台灣，只要與美國有貿易逆差的都要課關稅，沒有貿易逆差國家就沒有，所以廠商以前也有賺到錢，接下來要看如何因應。

孫明德表示，相較之前不知道稅率，目前至少已經不確定性降低，稅率不會再比20%高了。他建議三個因應方案，一、企業已經觀望三個月，要盡快與客戶進行溝通調整；二、企業與供應鏈及廠商討論如何自行吸收；三、各國與美國談妥後貨幣就開始貶值，幫助企業因應，台灣央行也要透過匯率政策助攻企業。

對於接下來如何爭取更低稅率？孫明德重申，就看台灣要付多少代價？稅率高與低，一定是看付多少代價。這次看得出來台灣沒有付出像日韓那麼多，日本與南韓都很多大企業，政府可以請企業去美國投資，但台灣政府能叫得動那些企業？其次，日韓都開放許多市場，多年以前就開放美豬、美牛，日本這次連稻米都開放了，台灣要犧牲農業嗎？