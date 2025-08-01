美關稅20%…蔣萬安轟賴政府「失職、失能」呼籲停止大罷免

美國對台祭出關稅20%，台北市長蔣萬安今指出，稅率高於日韓，這是政府失職；政府應該要團結人民，但是賴總統與執政黨，卻主動發動大罷免，把心力放在內鬥，而不是團結對外，因應關稅衝擊，這是政府失能。

蔣萬安指出，政府應該是要發揮指引人民方向的功能，但是民進黨政府之前卻告訴大家，政府說關稅會低於日本、韓國。但今天這個結果明顯與事實不符，這是政府的失職。

他說，政府應該是要團結人民，一致對抗外在的艱困挑戰，但是民黨政府還有賴清德總統卻發動大罷免，卻將心力全部放在內鬥上，而沒有團結一致對抗關稅的衝擊，這是政府的失能。

蔣萬安說，他要呼籲民進黨政府，以及賴清德總統停止823的大罷免。這個時候是全台灣共同一致對抗外在困境的艱困時刻，而不是迎來另一場內耗的823大罷免。他要提醒民進黨政府以及賴清德總統，這一次所謂對等關稅的20%，再加上匯率的損失12%，對於台灣企業以及廠商的競爭力已經大打折扣，也損失慘重。

蔣萬安說，另一方面，他之前也一再的特別提出，在關稅談判的過程要特別留意，政府的關稅與臨近周邊主要競爭國家的關稅比較，不應該高於韓國，但是今天關稅高於日本、韓國，甚至高於包括印尼和菲律賓，所以人民非常的憂心，會不會在接下來區域競爭當中被邊緣化。

蔣萬安表示，接下來還會有包括半導體、關鍵零組件、伺服器、藥品所要適用的關稅，政府還是必須要談到最好的條件，還是必須要審慎因應，不能再讓人民失望，特別不能在攸關台灣人民的關鍵意義上讓步。

蔣萬安說，更重要的，政府也必須要求政府公布相關談判的過程，是不是還有其他協商的內容，是否包括進一步投資美國，或是開放國內市場，這些必要的資訊都應該讓人民清楚的知道，也對於接下來下一步的預判以及因應對策，大家有所了解，才能同舟共濟。