快訊

獨／童子賢：台灣抽到「流年不利望雲霓」中下籤 20%是美國的施壓

押了98天！黃呂錦茹今開庭認罪想交保 檢「不同意」理由曝光

美關稅20%…蔣萬安轟賴政府「失職、失能」呼籲停止大罷免

聽新聞
0:00 / 0:00

美關稅20%…蔣萬安轟賴政府「失職、失能」呼籲停止大罷免

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安上午針對關稅議題受訪。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安上午針對關稅議題受訪。記者楊正海／攝影

美國對台祭出關稅20%，台北市長蔣萬安今指出，稅率高於日韓，這是政府失職；政府應該要團結人民，但是賴總統與執政黨，卻主動發動大罷免，把心力放在內鬥，而不是團結對外，因應關稅衝擊，這是政府失能。

蔣萬安指出，政府應該是要發揮指引人民方向的功能，但是民進黨政府之前卻告訴大家，政府說關稅會低於日本、韓國。但今天這個結果明顯與事實不符，這是政府的失職。

他說，政府應該是要團結人民，一致對抗外在的艱困挑戰，但是民黨政府還有賴清德總統卻發動大罷免，卻將心力全部放在內鬥上，而沒有團結一致對抗關稅的衝擊，這是政府的失能。

蔣萬安說，他要呼籲民進黨政府，以及賴清德總統停止823的大罷免。這個時候是全台灣共同一致對抗外在困境的艱困時刻，而不是迎來另一場內耗的823大罷免。他要提醒民進黨政府以及賴清德總統，這一次所謂對等關稅的20%，再加上匯率的損失12%，對於台灣企業以及廠商的競爭力已經大打折扣，也損失慘重。

蔣萬安說，另一方面，他之前也一再的特別提出，在關稅談判的過程要特別留意，政府的關稅與臨近周邊主要競爭國家的關稅比較，不應該高於韓國，但是今天關稅高於日本、韓國，甚至高於包括印尼和菲律賓，所以人民非常的憂心，會不會在接下來區域競爭當中被邊緣化。

蔣萬安表示，接下來還會有包括半導體、關鍵零組件、伺服器、藥品所要適用的關稅，政府還是必須要談到最好的條件，還是必須要審慎因應，不能再讓人民失望，特別不能在攸關台灣人民的關鍵意義上讓步。

蔣萬安說，更重要的，政府也必須要求政府公布相關談判的過程，是不是還有其他協商的內容，是否包括進一步投資美國，或是開放國內市場，這些必要的資訊都應該讓人民清楚的知道，也對於接下來下一步的預判以及因應對策，大家有所了解，才能同舟共濟。

關稅 蔣萬安 大罷免 台美關係

延伸閱讀

公館圓環說明會未解…民眾拍桌嗆：根本沒要改 只為替蔣萬安解套

2025潮台北8/25展開 2週舉辦逾150場音樂演出

北市副議長辦公室遭檢調搜索 蔣萬安：盡快釐清真相

綠議會黨團今提案喊話蔣萬安「普發現金2.1萬」 北市府回應了

相關新聞

學者：美對台關稅接近東南亞防中洗產地 後續232條款更關鍵

美國白宮公布台灣的對等關稅稅率20%，府院強調目前僅是暫時性稅率，淡江大學戰略所副教授林穎佑認為，更重要是接下來將公布的...

獨／童子賢：台灣抽到「流年不利望雲霓」中下籤 20%是美國的施壓

美國公布台灣對等關稅稅率20％，台灣玉山科技協會理事長兼和碩董事長童子賢今日接受本報採訪時，將之比喻為：台灣抽到「流年不...

台灣稅率比日韓高 專家比喻：青菜攤與豬肉攤不適合比較

美國宣布台灣稅率20%，比日韓15%高，引起各方憂慮產業競爭力，台經院景氣預測中心主任孫明德直言，日韓賣到美國商品以家電...

美關稅20%…蔣萬安轟賴政府「失職、失能」呼籲停止大罷免

針對關稅，台北市長蔣萬安上午受訪指出，稅率高於日韓，這是政府失職；政府應該要團結人民，但是賴總統與執政黨，卻主動發動大罷...

台灣關稅20%附加條件成謎 網轟賴清德、卓榮泰：不是說台美關係最佳？

網友對於總統及行政院長都稱只是暫時性關稅說法並不領情，痛批政府迄今未公開對美投資的附加條件，讓人質疑到底讓利多少，才有20%的關稅稅率？有網友更痛批卓榮泰：「台美友好就是如此下場？」

媒體人酸台灣贏日韓「稅率減少最多」 網笑：邏輯完全跟上民進黨

美國白宮宣布台灣對等關稅20%，台股今(1日)一開盤就下跌兩百多點，影響投資人信心，賴清德總統強調20%只是暫時，將於上午11:30召開「因應美國對等關稅政策」臨時記者會說明。對此，資深媒體人黃揚明（剝雞）反串開酸，指台灣關稅20%比4月2日32%減少了12%，比日韓減少的稅率多，果然有政府、會談判，「台灣No.1」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。