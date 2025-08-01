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台關稅高於日韓 楊瓊瓔批談判神隱又翻車：要求立刻專報

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委楊瓊瓔。圖／楊瓊瓔辦公室
國民黨立委楊瓊瓔。圖／楊瓊瓔辦公室

美國白宮宣布台灣的對等關稅為20％。國民黨立委楊瓊瓔今表示，政府一路狀況外，日前經濟部長郭智輝才重申不會比日韓高，但日韓現是15％，且包括美農產品、美豬牛是否鬆綁？對美投資讓利了什麼？政府都用「最高機密」態度、放人民產業承受衝擊，談判可說是神隱又翻車，她要求行政院立即進行關稅相關專案報告，幫助全民有明確因應策略及準備。

楊瓊瓔指出，高關稅對出口導向的台灣就是重擊，過去看對等關稅有兩大擔憂，一是日本、南韓和我國產業呈競爭型態，若比日韓高將重創；二是方向不明，企業無法擬定策略、連訂單都不敢接，結果政府在8月1日暫緩期的最後一天，談出了兩個大家最不想看到的結果。

楊瓊瓔說，雖然賴清德總統終於出面，用短短272字向國人「交代」，稱是「暫時性關稅」、還會再談，但不要忘了，台灣早已吞下匯率損失，接下來美國還有「貿易擴張法」232條可以課徵佔我方對美出口七成的半導體跟ICT產品稅率，也還沒公佈，賴政府失能缺席、比日韓慢一大截的應對，令人更擔憂未來。

楊瓊瓔表示，日本在談判過程中，都向國內國會和人民報告動態、讓企業和人民即時因應，韓國則也是以能源合作為籌碼，換取相關降稅保障，不管兩國是否滿意，都還是談出比台灣還低的稅率，也對國家產業戰略有定調，有助企業短期應對、長期佈局。

楊瓊瓔指出，反觀台灣，談的最慢、談的最高、還談的最黑箱，回想過去民進黨黨團總召聲稱政府國安會議定調關稅10％、閣揆要大家安心睡，經濟部長7月21日還說「有把握比日韓低」，這都令人擔憂，政府談判各種神隱，是不是想掩蓋「狀況外」的失職？或有其他政治目的？

楊瓊瓔強調，已有許多產業暫緩投資、不敢佈局，信心快速下滑，民眾更是擔心食安、農產品，更遑論外傳數千億美元的對美投資是否讓利，行政院現應儘速就關稅議題來立法院進行專案報告，更應儘速編列紓困補助及普發現金一萬元的特別預算，穩定內需、提振信心。奉勸執政黨，以民生為重，而非忙著操作罷免、覆議跟釋憲，否則民眾對於賴政府，只會有只想激化對立、卻忘了治國重責本分的糟糕印象。

關稅 楊瓊瓔 台美關係

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