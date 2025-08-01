川普課台灣關稅20% 綠委口徑一致：暫時性的

美國總統川普公布，台灣對等關稅適用稅率為20%。民進黨立委口徑一致，強調這僅是暫時性關稅，台美經貿談判仍在繼續。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，這是暫時性稅率，台美還有意願繼續談，目前暫時性降了12%，當然渴望有更好結果，現在在野黨拿日本、南韓比較，是日韓現在的最終基準，7月間，日韓也繼續談判，期間也經歷暫時性稅率24、25％，台灣目前成果沒有比日韓差，國家隊還在場上比賽，要做稱職啦啦隊，不是唱衰。

民進黨立委王定宇表示，暫時性稅率從32%大幅降到20%，凸顯與美方談判進行正面。這是暫時性的稅率，是美方通知台美完成最後經貿協議前的「階段性稅率」，並表示將繼續與我方磋商，完成磋商後，最後我國將取得更好的稅率。

王定宇指出，日、韓7月中旬公佈的暫時「階段性稅率」是25%，完成磋商後，才是公佈正式的15%，台灣的暫時性稅率比日、韓的暫時性稅率低5%，也比4月份時的32%低很多，當然也比戰鬥藍趙少康的內線消息32%低很多。