台灣關稅20%附加條件成謎 網轟賴清德、卓榮泰：不是說台美關係最佳？

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聯合新聞網／ 綜合報導
賴清德總統（左）與行政院長卓榮泰在台灣對美關稅稅率出爐後，臉書湧進大批網友砲轟。報系資料照／記者侯永全攝影
賴清德總統（左）與行政院長卓榮泰在台灣對美關稅稅率出爐後，臉書湧進大批網友砲轟。報系資料照／記者侯永全攝影

美國總統川普公布台灣對等關稅稅率為20％，包括總統賴清德及行政院長卓榮泰皆在今(1)日上午於臉書指出此為「暫時性稅率」，還會繼續跟美國協商。但網友並不領情，痛批政府迄今未公開對美投資的附加條件，讓人質疑到底讓利多少，才有20%的關稅稅率，「台美友好就是如此下場？」

賴清德總統稍早於臉書表示，美方先對台灣公布20%的「暫時性稅率」，只要後續達成協議，可望再調降。而台美雙方後續也將就供應鏈合作及232條款相關議題一併磋商。此文一出，一小時即有約5千名網友留言，多數網友要求政府務必說清楚對美讓利的附加條件，痛批政府雖不斷強調台美關係最佳，關稅稅率卻是比日、韓的15%高，讓人無法信服。

網友表示：「到底送了哪些籌碼給美國？完全沒說！」、「南韓用4000億美換15%，我們用多少呢？」、「好厲害啊！台美友好就是如此下場？等附加條件公開，我們一定會更贏日本、南韓的！」、「匯率升值都不用說嗎？騙」，許多人也不滿所謂的「暫時性稅率」，「還在玩文字遊戲，還暫時性勒，當人民是笨蛋嗎？」

有網友難過表示，「若當初不是奉送台積電給美國，又答應用2000億美元免費為美國興建廠房，今天台灣就有談判籌碼，如今唯一談判籌碼就是希望答案會有同情心」，然而「川普是不是有同情心的人？相信全世界都很清楚」。

不少人更憂心台灣對美關稅稅率20%，高於同為競爭國的南韓、日本帶來的傷害，「比韓國高，傳產會掛掉！」也有人點出，在關稅稅率之後還有針對半導體的232條款，若談判失利，對台灣才是最嚴重的衝擊。

有人更氣憤地對卓榮泰的發文表示：「沒感到不好意思，愧對國人還覺得是功勞一件，台灣被糟蹋，可悲！」但仍有網友為政府加油打氣，認為20%的關稅結果已比原先32%降12%，請政府繼續加油，希望接下來政府團隊還能再協商到更低的稅率。

關稅 賴清德 卓榮泰 台美關係

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