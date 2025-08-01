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關稅遜日韓 李彥秀點出談判四大問題：我方缺乏談判籌碼

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委李彥秀。記者曾吉松／攝影
國民黨立委李彥秀。記者曾吉松／攝影

美國白宮31日在官網行政命令頁面公布各國關稅，台灣稅率為20%，高於日韓的15%。國民黨立委李彥秀今日表示，此次關稅反映四大嚴重問題，台灣缺乏談判「戰略縱深」；談判需要籌碼，台灣幾乎已經沒有可以交易的籌碼；台灣就缺乏國際經貿談判的人才；談判過程像開盲盒，連賴清德總統都是「被通知」。政府要好好拚經濟，協助企業、產業度過難關。

美國最早公布對等關稅，台灣為32%。歷經談判，美方最終公布台灣為20%，尚不清楚具體細項、我方要做哪些讓步等。

李彥秀說，美國宣布對台關稅後，賴清德總統第一時間發文強調「美方通知」、「暫時性關稅」，這代表賴清德對於20%的稅率也很不滿意。觀察整個關稅談判過程，台灣從第一批談判名單，到最後一刻才「被公布」，談判期間主帥鄭麗君更四度往返台美，顯見在關稅談判上，台灣的處境極其艱鉅與困難。

李彥秀指出，這也反映幾個嚴重的問題。第一，台灣缺乏談判「戰略縱深」，民進黨放棄國民黨執政時期「親美友日和陸」的政策，當地緣政治與國際經貿局勢發生劇烈變化，民進黨政府幾乎沒有任何折衷轉圜的餘地；第二，談判需要籌碼，台灣早早就宣布台積電前往美國投資2000億美元，以及參加阿拉斯加天然氣投資案，真正啟動關稅談判後，台灣幾乎已經沒有可以交易的籌碼。

李彥秀續指，第三，從2002年台灣完成WTO入會談判後，台灣就缺乏國際經貿談判的人才，鄭麗君是文化與法國背景，雖然認真負責，但領軍對美經貿談判，不論在文化與專業上，仍是隔一層紗；第四，整個談判過程像是開盲盒，甚至到現在也不清楚台灣做了哪些讓步，不僅賴清德「被通知」，更讓社會天天等「開獎」，徒增企業的不安與民眾的擔心。

李彥秀認為，顯然「暫時性關稅」20%，與台灣主要競爭對手日韓相較仍是較差的結果，也對台灣未來出口競爭力產生重大的壓力，她也呼籲民進黨政府真的用心要好好拚經濟、拚產業、拚民生，協助企業、產業度過難關，而不是只拚政治，不做正事。

關稅 李彥秀 台美關係

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