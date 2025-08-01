美關稅是台史上最「安靜」重大協談 黃珊珊：人民什麼都不知

美國總統川普簽署行政命令，最新公布各國修正後對等關稅，台灣稅率20%。民眾黨立委黃珊珊表示，關稅協談4個月至今台灣人民不只完全不知道協談內容；甚至最終關稅稅率都等到最後一刻才知曉，這恐怕是台灣有史以來最「安靜」一次重大貿易協談，人民什麼都不知道，只知道最終結果。

黃珊珊表示，美國政府公布台灣的關稅稅稅率是20%。對台灣來說，這個比日、韓更高的稅率無疑是影響巨大的一擊。從4月開始的關稅協談，經歷整整四個月到現在，台灣人民不只完全不知道協談內容、方向或談判方針；甚至連最終的關稅稅率都必須等到最後一刻才能知曉。

黃珊珊認為，這恐怕是台灣有史以來最「安靜」的一次重大貿易協談了「人民什麼都不知道，只知道最終結果」，行政院不論如何都必須對於這次協談的內容公開說明，我國讓了什麼、換了什麼，最終得到這個比鄰近國家都更高的稅率。

黃珊珊說，行政院也必須公開說明，這個數字對我國產業來說，有怎樣的影響、會有哪些受衝擊項目，以及政府將會如何因應、甚至與美國重新談判。大家都知道，川普政府是一個多變的政府，許多事情都有翻盤、轉變的機會。行政院必須持續談判；且這次談判必須更為公開、行政院必須更主動的說明談判方向以及內容。