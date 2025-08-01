台灣關稅20% 林伯豐痛批：高於日韓 對台灣國際競爭力造成重大衝擊

美國總統川普宣布對全球各國課徵對等關稅，美國時間7月31日晚間簽署行政命令，並將從8月1日起實施。根據白宮最新公布的各國修正後對等關稅，台灣稅率為20%，震撼業界。三三會理事長林伯豐第一時間大嘆，高於日、韓，「這對台灣的國際競爭力將造成重大衝擊」。

林伯豐說，美國公布8月1日起對各國加徵的對等關稅新稅率，其中台灣為20%，低於4月2日的32%，但是，卻高於日本、南韓的15%，這對台灣的國際競爭力將造成重大衝擊。

他說，自己代表工商界呼籲政府，應盡速提出穩定經濟的有效政策，並向國內產業說明衝擊與配套，「政府應盡速公開具體協議內容，有無其他的附加條件！」

林伯豐說，自己代表工商業，有七個建議，第一就是要「盡速公開具體協議內容和附加條件」，其他則是包括：

一、政府應盡速公開具體協議內容，有無其他的附加條件。

二、「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」日前三讀，其中只有新台幣930億元用於因應美國對等關稅新政。2024年台灣對美國出口1,163億美元，新台幣930億因應方案應再加碼，並應儘速公布支持措施具體申請辦法。

三、2024年我對大陸出口比重為31%，應持續推動兩岸經貿交流，確保對大陸的出口市場。

四、為了赴美投資的台商，應積極與美國洽簽台美投資保障協定、台美避免雙重課稅協定。

五、要吸引台商回台投資，應先解決五缺問題，能源政策一定要調整，工業區土地應有合理價格，並應提出回台投資獎勵措施。

六、盤點可以調降的進口關稅，尤其是原物料的進口關稅，另調降營所稅以及取消民生用品類貨物稅及印花稅。並應提供融資及降息等金融工具。

七、關稅雖然嚴峻，但對出口導向的企業，匯率造成的影響甚至比關稅更大，希望政府要穩定匯率，成立匯率避免基金，協助企業降低損失最重要的是穩定匯率。