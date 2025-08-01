學者：美對台關稅接近東南亞防中洗產地 後續232條款更關鍵
美國白宮公布台灣的對等關稅稅率20%，府院強調目前僅是暫時性稅率，淡江大學戰略所副教授林穎佑認為，更重要是接下來將公布的「232條款」半導體關稅才是更關鍵的觀察重點，他認為20%稅率可能代表美方仍關切台灣與東南亞的「洗產地」現象，未來恐怕還有漫長的斡旋過程。
林穎佑指出，美方目前尚未公布其他的貿易條件，接下來重點是「232條款」半導體關稅的公布結果以及連帶的關稅影響。他強調，232條款牽涉半導體等戰略物資，對台灣等各國的影響與衝擊更至關重要。才更是要關注的焦點。
林穎佑進一步指出，白宮目前公布台灣的稅率20%，和越南（20%）、印度（20%）、斯里蘭卡（20%）、泰國（19%）等東南亞國家相當，很可能是川普政府要防杜中國大陸出口「洗產地」所採取的措施，打算藉這些國家建立對中國大陸科技業封鎖的緩衝區。
林穎佑認為，我們無法預測川普在這段期間中，會不會因為其他國際因素而變卦，因此其實還難以預測後續發展究竟是福是禍；他形容，台美貿易談判應該「是一個馬拉松不是一個百米衝刺」，未來還有漫長的斡旋過程。
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