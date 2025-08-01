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媒體人酸台灣贏日韓「稅率減少最多」 網笑：邏輯完全跟上民進黨

聯合新聞網／ 綜合報導
根據美國總統川普最新簽署的行政命令，將對台灣課徵20%對等關稅。路透
根據美國總統川普最新簽署的行政命令，將對台灣課徵20%對等關稅。路透

美國白宮宣布台灣對等關稅20%，台股今(1日)一開盤就下跌兩百多點，投資人明顯恐慌，賴清德總統強調20%只是暫時，將於上午11:30召開「因應美國對等關稅政策」臨時記者會說明。對此，資深媒體人黃揚明（剝雞）反串開酸，指台灣關稅20%比4月2日32%減少了12%，比日韓減少的稅率多，果然有政府、會談判，「台灣No.1」。

黃揚明在臉書貼文中寫道：「我幫民進黨想好對等關稅談判的說帖文案了！」他接著列出數據指出，今年4月2日，台灣關稅稅率為32％，南韓為26％，日本則是24％。而自8月1日起，三國關稅稅率將分別調整為台灣20％、南韓15％、日本15％。

他強調，「經過談判後，台灣關稅稅減少12％，南韓稅率減少11％，日本稅率減少9％，減少最多稅率的就是台灣！」黃揚明更大酸：「台灣No.1～果然有政府、會談判。」

網友也在底下留言附和，「邏輯完全跟上民進黨」、「你是不是在應徵經濟部長」、「這果然是民進黨會用的說法」、「明天到民進黨文宣部報到」、「哥不入閣，真的是國家的損失啊」、「剝雞哥真是有智慧」、「世界怎麼跟台灣比，台灣好棒棒，台灣No.1」。

關稅 台美關係

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