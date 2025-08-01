20%再往下拚 卓榮泰：台美談判到最後一步 爭取最終協議

美國總統川普1日公布台灣對等稅率為20％，行政院長卓榮泰指出，台美談判已經來到最後一步，感謝副院長鄭麗君、政務委員楊珍妮率領的談判團隊，堅守總統交付的維護國家利益、守護產業利益、守護國民健康、確保糧食安全等四項任務。

卓榮泰指出，我方談判團隊在多次視訊會議、四次實體談判過程中，已幾乎完成全部貿易協定的磋商，談判團隊會繼續洽約爭取完成最終協議，並就供應鏈合作及232條款相關議題一併磋商。他說，為讓台灣與美國的經貿關係更進一步，讓台灣未來能穩定前行，談判團隊會持續努力。