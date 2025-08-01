川普課台20％關稅 高層急應對 府11：30記者會說明

美國白宮31日在官網行政命令頁面公布各國關稅，台灣稅率為20%。總統府今天11時30分將召開「因應美國對等關稅政策記者會」，賴清德總統則在臉書表示，美方先對台灣公布20%的「暫時性稅率」，只要後續達成協議，可望再調降稅率。

賴總統表示，稍早，美方通知台灣在華府的談判團隊，台灣的「暫時性關稅」為20%。主要原因是，因為談判的程序安排，台美雙方還未完成總結會議，因此，美方先對台灣公布20%的「暫時性稅率」，只要後續達成協議，可望再調降稅率。而台美雙方後續也將就供應鏈合作及232條款相關議題一併磋商。

賴總統指出，他要感謝談判團隊的辛苦，在時程有限的情形下，經過四個回合實體磋商，以及多次視訊會議，目前已經完成技術性磋商，並且堅守維護國家利益、守護產業利益、守護國民健康、確保糧食安全的四項任務。雖然今天美方所公布的稅率只是暫時性的措施，但執政團隊一定會再接再厲，持續爭取合理稅率，完成關稅談判的最後關卡。