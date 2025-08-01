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美課台關稅20% 藍營批「談判失敗」起跑點就輸日韓競爭者5%

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
川普7月31日在白宮羅斯福廳舉行的行政命令簽署儀式上，展示已簽署的行政命令。(歐新社)
川普7月31日在白宮羅斯福廳舉行的行政命令簽署儀式上，展示已簽署的行政命令。(歐新社)

美方終於公布對台關稅20%，高於日韓的15%。藍營北市議員批，沒有低於15％就是談判失敗，起跑點就輸給日韓，美國對台灣是真心還是假意？之後若還有晶片關稅，恐又是一波衝擊。

「如果只是單純吃虧也就算了，沒有低於15％就是談判失敗。」議員汪志冰直言，日韓跟台灣是經貿競爭關係，台灣談成20%，在起跑點就輸給日韓競爭者5%，台灣要拿什麼和人家競爭？即使護國神山台積電有各種優惠，但中小企業沒有相對條件。

汪志冰指出，台灣是充斥中小企業的國家結構，賴政府談了半天，對於台灣未來對外經貿競爭力，卻是重重揮了一拳。之前因為大罷免，賴政府沒有很多心思去協助百工百業準備海嘯的到來，她感到非常遺憾。

她說，這也顯示台美關係，答案已經出來了；台灣口口聲聲講美國在罩台灣，只要台灣發生什麼事情，美國都會來幫忙，現在美國不用幫忙，直接在對等關係上談判，「都談成這樣，美國對我們是真心還是假意？」

議員張斯綱則表示，現在還看不出來，除了20%關稅，還有沒有要投資其他東西，投資部分才是大家關注重點，會不會跟他國一樣，南韓投資4000億美元、日本5500億美元。

張斯綱說，之前政府放出來的訊息是15%，20%跟大家預期差了一點，對大家的心情、未來前景會有許多不確定性，政府要進一步說明，到底會不會有後續，包含台灣讓了什麼、政府編800多億元夠不夠幫助產業？再者股市，他認為這幾天國安基金就會護盤，是否會造成大逃殺？之後會不會有晶片關稅，如果有，又會是一波衝擊。

關稅 台美關係

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