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轟台20%關稅喪權辱國 趙少康示警：經濟動能將全面熄火

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
中廣前董事長趙少康。圖／聯合報系資料照片
中廣前董事長趙少康。圖／聯合報系資料照片

美國白宮31日在官網行政命令頁面公布各國關稅，台灣稅率為20%，高於日韓的15%。資深媒體人趙少康今早表示，20%關稅喪權辱國。趙少康揭露可能情況，企業關廠歇業，勞工飯碗怎麼辦？飯碗砸了，內需消費冷，外銷更冷，台灣經濟動能將全面熄火。

美國最早公布對等關稅，台灣為32%。歷經談判，美方最終公布台灣為20%，尚不清楚細項、我方要做哪些讓步等。

趙少康表示，白宮宣布將對台灣開徵20%關稅，高於日本、韓國的15%，日、韓是我方出口的主要競爭國，光是輸美關稅就高了5%，生意還怎麼做？

趙少康指出，台積電奉送美國了，軍購買了但拿不到武器，新台幣兌美元匯率陡升12%了，現在再加上20%關稅，整體影響高達32%，廠商怎麼活。讓人後怕的是，除了被課徵高關稅，還答應美國什麼？要去投資什麼？要買多少東西？半導體會被課多少關稅？

趙少康示警，中小企業經營早就進入「毛三到四」，毛利只剩下3%-4%，關稅就輸給日韓5%，賠錢生意怎麼做？企業關廠歇業，勞工飯碗怎麼辦？飯碗砸了，內需消費冷，外銷更冷，台灣經濟動能將全面熄火。

趙少康強調，從談判開始，賴清德就黑箱到底，就是怕影響大罷免。即使如此，為了台灣好，他還是希望民進黨可以談出個好結果，證明現在真的是「台美關係最好的時刻」，最後居然談出個高於日韓的關稅，賴清德怎麼跟國人交代？

關稅 趙少康 台美關係

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