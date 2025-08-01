美國關稅揭台灣稅率20% 總統府11：30記者會說明

美國總統川普宣布對全球各國課徵對等關稅，他美國時間7月31日晚間簽署行政命令，並將從8月1日起實施。根據白宮最新公布的各國修正後對等關稅，台灣稅率為20%。對此，總統府將於上午11:30，召開「因應美國對等關稅政策記者會」。

賴清德總統稍早表示，美方通知台灣在華府的談判團隊，台灣的「暫時性關稅」為20%。主要原因是，因為談判的程序安排，台美雙方還未完成總結會議，因此，美方先對台灣公布20%的「暫時性稅率」，只要後續達成協議，可望再調降稅率。而台美雙方後續也將就供應鏈合作及232條款相關議題一併磋商。

賴總統說，感謝談判團隊的辛苦，在時程有限的情形下，經過四個回合實體磋商，以及多次視訊會議，目前已經完成技術性磋商，並且堅守維護國家利益、守護產業利益、守護國民健康、確保糧食安全的四項任務。雖然今天美方所公布的稅率只是暫時性的措施，但執政團隊一定會再接再厲，持續爭取合理稅率，完成關稅談判的最後關卡。