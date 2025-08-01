台關稅20%高於日韓 賴士葆轟賴清德：加上匯率還是32%

美國白宮31日在官網行政命令頁面公布各國關稅，台灣稅率為20%，高於日韓的15%。國民黨立委賴士葆今早表示，到頭來還是實質32%，賴清德總統上任一年多，到底辦了哪些大事，何不儘速公布談判結果，讓全民早點準備迎接衝擊。

美國起初公布對等關稅，台灣為32%。歷經談判，美方最終公布台灣為20%，但目前細項、我方要做哪些讓步，尚不清楚。

賴士葆說，關稅20%加匯率（損）12%，讓了那麼多到頭來還是實質32%，未來政府能調控的也頂多是在匯率上觸碰美國底線，到目前為止尚未公布明確條件，美國蓋牌國際上都認為是為中美談判而低調。

賴士葆指出，台灣蓋牌則是賴清德的個性使然，遇到麻煩就是閃躲逃，最後再用各種民主相關詞彙掩飾，當總統當了一年多，到底辦了哪些大事？何不儘速公布談判結果，讓全民早點準備迎接衝擊？