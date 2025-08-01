台關稅20%高於日韓 賴士葆轟賴清德：加上匯率還是32%
美國白宮31日在官網行政命令頁面公布各國關稅，台灣稅率為20%，高於日韓的15%。國民黨立委賴士葆今早表示，到頭來還是實質32%，賴清德總統上任一年多，到底辦了哪些大事，何不儘速公布談判結果，讓全民早點準備迎接衝擊。
美國起初公布對等關稅，台灣為32%。歷經談判，美方最終公布台灣為20%，但目前細項、我方要做哪些讓步，尚不清楚。
賴士葆說，關稅20%加匯率（損）12%，讓了那麼多到頭來還是實質32%，未來政府能調控的也頂多是在匯率上觸碰美國底線，到目前為止尚未公布明確條件，美國蓋牌國際上都認為是為中美談判而低調。
賴士葆指出，台灣蓋牌則是賴清德的個性使然，遇到麻煩就是閃躲逃，最後再用各種民主相關詞彙掩飾，當總統當了一年多，到底辦了哪些大事？何不儘速公布談判結果，讓全民早點準備迎接衝擊？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言