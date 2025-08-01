20％是暫時的！政院：再爭取稅率調降、晶片關稅優惠

美國白宮宣布擬對台課徵20％關稅，行政院台美經貿工作小組1日表示，美方告知因時程安排，台美未能進行總結會議，因此先公布20%的「暫時性稅率」，雙方將持續磋商，且一併討論供應鏈合作及232條款相關議題，只要達成協議，可望再調降對等關稅稅率，並爭取232條款關稅優惠待遇，目前已在洽約下一次會議。

台灣為美國第六大貿易逆差國，2024年貿易逆差金額為739.2億美元，美國於4月2日公布對台灣的對等關稅稅率為32%，此次美方公布行政命令，將台灣的對等關稅稅率調降為20%，府院紛紛發聲，也定調達成協議後有望獲得更低稅率。

台美經貿工作小組指出，由行政院鄭麗君副院長、經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮率領的我方談判團隊，於美東時間7月21日當周在華府與美方就對等關稅等經貿議題進行第四輪實體會晤，並進行聯合聲明草案磋商。我方並再度會晤美國貿易代表Jamieson Greer及美國商務部長Howard Lutnick，兩人及其團隊皆對於談判進展表達正面肯定，亦表達美方政府會做最後決定。

台美經貿工作小組提及，台美雙方此輪磋商因時程安排尚未有總結會議，我方將儘快與美方完成磋商達成協議，爭取再調降對等關稅，並同時就232條款相關議題一併進行磋商，以同時爭取232關稅優惠待遇。

台美經貿工作小組表示，由於美方與許多國家同時進行談判，雙方在有限時程仍完成技術性磋商，就關稅、非關稅貿易障礙、貿易便捷化、供應鏈韌性、經濟安全等議題達成一定共識，並依雙方共識進行聯合聲明草案磋商。台美雙方歷次商討範圍更包括投資、採購、台美經貿合作等議題，盼強化台美高科技供應鏈合作，共同鞏固雙方全球高科技領導地位，深化台美關係。

台美經貿工作小組表示，美方為我國最重要經貿市場與戰略盟友，為持續增進台美間強健關係與互利共榮，我方談判團隊將持續與美方積極磋商達成協議，促成台美經貿合作。