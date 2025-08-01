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賴清德：台灣20%是「暫時性稅率」 後續達成協議可望再降
美國對等關稅寬限期即將在8月1日到期，美國白宮於美東時間31日晚間終於宣布對台關稅，擬課徵台灣20％的關稅。賴清德總統表示，他要感謝談判團隊的辛苦，但這是台灣的「暫時性關稅」，只要後續達成協議，可望再調降稅率。
賴總統在臉書上表示，稍早，美方通知台灣在華府的談判團隊，台灣的「暫時性關稅」為20%。主要原因是，因為談判的程序安排，台美雙方還未完成總結會議，因此，美方先對台灣公布20%的「暫時性稅率」，只要後續達成協議，可望再調降稅率。而台美雙方後續也將就供應鏈合作及232條款相關議題一併磋商。
賴總統說，他要感謝談判團隊的辛苦，在時程有限的情形下，經過四個回合實體磋商，以及多次視訊會議，目前已經完成技術性磋商，並且堅守維護國家利益、守護產業利益、守護國民健康、確保糧食安全的四項任務。雖然今天美方所公布的稅率只是暫時性的措施，但執政團隊一定會再接再厲，持續爭取合理稅率，完成關稅談判的最後關卡。
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