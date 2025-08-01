人物／鄭麗君沈著、楊珍妮高情商 川普談判桌上的台灣「拚命三娘」

台美對等關稅談判終於確定稅率，行政院副院長鄭麗君與經貿談判總代表楊珍妮，在談判桌上面對美方擠檸檬式的壓力，必須展現耐性不讓談判破局，又要力拚盡全力爭取台灣最大利益；儘管稅率調降到20%仍高於日、韓，且台灣還不知道要付出什麼代價，未來還有美方對我國半導體課稅的難關，二位女將關關難過必須關關過。

過去四個月以來，行政院中央廣場前的黑頭車來來去去，車窗內的身影匆匆而過，來自各部會的官員時常齊聚鄭麗君辦公室，與她商討談判對策與後續因應。每當夜幕降臨，她的辦公室也時常燈火通明，期盼能為談判做足功課，不放過每個可能影響最終結果的細節。

儘管鄭麗君並非談判專業出身，但過往作為立委、文化部長的經歷，讓她積累豐富的政策推動與行政經驗，對複雜議題及政策協調有深刻理解，從談判初期的摸索到達成協議，她的談判風格具耐性與決心，也被形容是沈著的棋手，試圖各項關卡中尋找突破，讓談判步步推進。

與鄭麗君並肩作戰的，是在國際貿易與談判領域的沙場老將楊珍妮。雖然楊平時給人低調、溫柔的印象，但她在公務員眼中卻是嚴厲的細節控；在談判桌上，楊總能以卓越的情商掌控局面，當對話逐漸激烈，她總能適時喊停，安撫團員情緒，確保談判不會因情緒或衝突而偏離正軌，精準掌控談判現場的氛圍。

她的談判風格強調細節，深信「一字千里」，認為每個細節都可能關係到未來幾十年的貿易格局。她不僅是談判桌上的冷靜力量，還是整個團隊的強心劑，帶領團隊在重重壓力下穩步前進。

這場漫長且高強度的談判過程，無疑是鄭麗君、楊珍妮生涯中的高難度戰役，但兩名「拚命三娘」展現高度默契，面對美方攻勢時始終保持不卑不亢，展現小國毅力，這場關乎台灣未來經貿的談判，不論結果是否令大家都滿意，但也不能否定他們為國家奮戰的努力。