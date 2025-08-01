台關稅20%高過日韓 朱立倫：嚴重挫敗 政府不應黑箱沉默

美國白宮31日在官網行政命令頁面公布各國關稅，台灣稅率為20%，高於日韓的15%。國民黨主席朱立倫今早表示，美國公布的關稅20%加上𠥔率損失約12%，仍然是32%的重大成本負擔，相對日韓的15%，「我們是嚴重的挫敗」。台灣不能沒有方向，政府不應沉默，更不應黑箱，放任企業單打獨鬥。也呼籲立法院通過的振興條例應立即生效，不要再卡再搞䆁憲。

朱立倫說，關稅對出口產業就是風險，自從美國從四月提出對等關稅，市場充滿危機風險，加上新台幣的快速升值，廠商避險不及。而最嚴重的是台灣政府缺乏明確戰略方向，業者只能摸黑作戰，失去信心的產業將嚴重衝擊我國競爭力。

朱立倫表示，相對我方主要出口競爭國南韓，早在關稅方案出爐前就啟動應變，提前以能源合作為籌碼，換取產業降稅保障。至少給出國家產業戰略明確路線，穩定市場預期。反觀我國政府的慢半拍，現在才開始尋找答案，已經輸了一大截。

朱立倫指出，如今美國公布的關稅20%加上𠥔率損失約12%，仍然是32%的重大成本負擔，尤其相對日韓的15%，「我們是嚴重的挫敗」。

朱立倫強調，面對政府的失能缺席，在野黨卻盡全力提出因應方案。國民黨與民眾黨的「關稅衝擊報告」明確指出：已有許多產業暫緩投資、停止招募，企業信心快速下滑。台灣不能沒有方向，政府不應沉默，更不應黑箱，放任企業單打獨鬥。

朱立倫呼籲，立法院通過的振興條例應立即生效，不要再卡再搞䆁憲，必須即刻行動，幫助產業振興及刺激消費的各項措施立即編列特別預算送立法院審議。普發一萬元於十月前發放，穩定內需、提振信心。這些才是快速強化台灣經濟韌性的做法。

朱立倫認為，我方在關稅及匯率上的國際競爭力已經相對弱勢，至少在能源穩定性上更須迎頭趕上。我國對美國投資與採購必定是鉅額美元支出，不但應公開透明地告知國人，這筆戰略支出，不應只有短期因應，更應納入長遠佈局。誠如美國前戰略司令部司令艾里斯（Jim Ellis）與前能源部長朱棣文（Steven Chu）近日聯名撰文，直言台灣能源過度仰賴進口、核能被棄用，是台灣國安上的阿基里斯腱。他們都主張強力建議台灣應重啟核電，並發展小型模組核能（SMR）。政府必須正視這些國際重量級專家的提醒，把能源安全納入戰略思維，為國家未來建立真正的經濟防線。