被形容當成檸檬擠 美宣布對台課高於日、韓的20%關稅

美國對等關稅寬限期即將在8月1日到期，美國白宮於美東時間31日晚間終於宣布對台關稅，擬課徵台灣20％的關稅，不過並未宣布台灣會付出什麼樣的代價，且稅率高於貿易競爭對手國日本、韓國的15%。

對等關稅寬限期進入倒數計時，美國近期陸續和日本、歐盟和南韓等國達成貿易協議，但台灣的關稅遲遲沒有出爐。

據了解，我方看到美國與日、韓等國達成貿易協議，也感受到龐大的壓力，不希望將談判拖到8月1日之後，不過也擔心台灣能否負擔美方開出的條件；賴政府據傳已準備好3000億美元至4000億美元的對美投資金額，盼爭取對等關稅15%的稅率。

不過，Politico日前引述知情人士指出，美國貿易談判代表把台灣當檸檬一樣擠壓，希望打開台灣市場；有涉外人士則說，情況瞬息萬變，一切恐怕都得看川普最後如何拍板決定。

隨著8月1日迫在眉睫，白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）31日指出，尚未被通知關稅稅率的國家，31日午夜前將收到關稅通知函，或由川普簽署行政命令公布關稅稅率。

李維特表示，很多國家都與美國的貿易談對團隊聯繫，美國也優先與18個關鍵貿易夥伴談判，美國已與其中3分之2的夥伴達成為他們量身定做的協議。

白宮31日晚間公布由美國總統川普簽署的行政命令，指美國部分貿易夥伴同意，或接近同意對美國有意義的貿易和安全承諾，象徵他們他們有誠意修改貿易障礙，不過也有貿易夥伴雖然與美國進入談判，但所提出的條件並未處理到美國的貿易不平衡，也不符合美國在經濟和國家安全議題上的想法；此外，也有貿易夥伴根本未與美國進入談判。

川普指出，在經過思考，並聽取相關建議後，他決定出各國的關稅稅率；在行政命令上顯示，台灣擬被課徵20%的關稅。

除了與中國大陸、墨西哥尚在談判之外，美國目前已與去年前十大貿易逆差國達成協議，或做出關稅通知，分別為越南（20%）、愛爾蘭（15%）、德國（15%）、台灣（20%）、日本（15%）、南韓（15%）、加拿大（35%）、印度（30%）。

在印度方面，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）表示，印度很早就上談判桌，但談判進度卻非常緩慢，指川普和整個貿易談判團隊都對印度感到很不解。