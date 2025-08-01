政院：美台已完成技術性磋商

行政院台美經貿工作小組昨（31）日指出，台美談判已完成技術性磋商，針對關稅、非關稅貿易障礙、貿易便捷化、供應鏈韌性及經濟安全議題，已達成一定共識，也商討台美投資採購議題，已進行聯合聲明磋商，現在就待美方決策流程。

由於台美談判涉及高額投資、市場開放，若雙方成功簽署貿易協議框架，國民黨立院黨團總召傅崐萁昨明確宣示立場，有關美國關稅的締約，一定要經過立法院同意。

台美經貿工作小組昨日於行政院會後指出，行政院副院長鄭麗君、經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮率領台灣談判團隊，於美東時間7月21日當周，在華府與美方就對等關稅等經貿議題進行第四輪實體磋商。

此次磋商期間，團隊並再度會晤美國貿易代表葛里爾、美國商務部長盧特尼克。在此次實體會議中，雙方已進行聯合聲明磋商，且於美方官員訪歐期間，持續透過視訊會議進行總結性溝通。

台美經貿工作小組指出，談判團隊昨日仍在美國，也還與美方磋商中，此外，自台美雙方啟動談判以來，雙方團隊都肯定談判持續推進。

由於今日對等關稅就要生效，美方於美東時間7月31日前，須與多國同時談判，雙方談判團隊在時程有限下，仍已完成技術性磋商，就等美方政府決策流程，屆時將向國人說明。

台美雙方談判團隊歷經多輪實體磋商及視訊會議，分別在5月1日、6月25日、7月8日、7月21日，鄭麗君四度率團赴美，期間磋商範圍包含投資、採購、台美經貿合作等議題。