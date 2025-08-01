關稅掀牌最後關頭 美對台談判 像在「榨檸檬」
美國總統川普設定的對等關稅8月1日即將上路，各國抓緊最後關頭與白宮談判，美國政治新聞網站Politico引述知情人士指出，美方在與台灣代表團談判時像「榨檸檬」般施壓，希望台灣全面開放市場。
多國力拚在期限前和美國敲定協議，因川普已警告，若未能在美東時間8月1日零時1分（台灣時間8月1日中午12時01分）的期限前達協議，他不會延長，若未達協議，他會課徵更高的稅率。
美國已陸續與美國前十大貿易赤字的國家達成貿易協議，或者公布其關稅數字，目前唯獨少了台灣；有涉外人士分析，川普政府已進入要求各國用巨額投資換低關稅的階段，就看台灣願不願意接受。以去年和美國貿易逆差金額排名，分別為大陸、墨西哥、越南、愛爾蘭、德國、台灣、日本、南韓、加拿大、印度，其中日、韓、歐盟稅率均為15%。
Politico指出，台灣代表團奔走好幾個月，爭取美方降低現為32%的對等關稅，但美方要求台灣全面開放市場，包括擴大採購美國能源、農業品和軍事設備。
知情人士形容，「美國貿易談判代表對台灣像在榨檸檬。在台灣市場准入問題上企圖通吃」，但台美協商沒有突破性進展，使賴清德總統陷入兩難：接受美方苛刻條件可能產生政治風險，堅守立場又可能得罪華府。
知情人士說對台灣而言，「惹惱川普的後果可謂生死攸關」。
美國貿易代表署（USTR）在7月初的公告表示，原訂4月9日生效的關稅將延後到8月1日的期限之後，除了已達成協議、並發布文告的國家，若要實施與4月版本不同的新關稅，川普須在31日深夜前簽署新的行政命令。
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