中經院談美方態度「要賺我的錢 就要做我的人」

針對台美對等關稅談判，中經院院長連賢明昨（31）日表示，美國開給台灣的條件，應包括開放所有市場，並且要求投資美國，台灣不妨趁此機會拉拔台灣最弱的服務業，進行品牌投資；同時，過去不講意識型態只講賺錢的時代已經過去，因為從美國對南韓要求就可以發現，美國現在要求「要賺我的錢就要做我的人」。

連賢明昨日表示，台美貿易談判卡關應是在農業，而非汽車關稅，汽車關稅和貨物稅最大問題是稅損，金額不小卻有解決空間，但農業部分牽涉到食安，很容易被解釋為在美國壓迫下放棄國人健康。

連賢明指出，對等關稅談判除了美國政府要增加收入、增加外國對美投資金額之外，另一目的是創造非中供應鏈，和中國大陸往來密切的國家，稅率都是40％往下降，和美國聯盟的國家，稅率則是10％開始談。越南是一個最直接例子，轉口貿易稅率四成、當地生產稅率兩成。

連賢明建議，既然要大舉投資，政府可思考如何利用此機會拉抬服務業。

亞太商工總會執行長、東海大學經濟系兼任教授邱達生表示，台灣困難點在於國會朝小野大，如果在此次台美關稅談判中，我方承諾對美國鉅額投資，但國會不埋單，結果承諾跳票，反而面臨懲罰性關稅，問題更大。

邱達生說，日本投資5,500億美元、南韓投資3,500億美元、歐盟承諾6,000億美元，台灣要投資多少才有用？要看美國總統川普用什麼標準。

邱達生認為，可能有三個標準，一是用外匯存底、二是GDP（國內生產毛額）規模、三是對美貿易順差規模。