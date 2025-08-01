晶片業者憂心 關稅疊加影響終端產品消費意願

台灣除了面臨對等關稅，晶片關稅怎麼課、稅率高低更讓科技業面臨挑戰。半導體封測龍頭、日月光投控營運長吳田玉昨說，對晶片課稅因牽涉半導體系統和非半導體系統，每項產品的元件比重不同、價值也會不同，很難只看稅率多少就論斷其影響；業界擔心的是關稅疊加後，影響終端產品消費意願。

和碩董事長童子賢表示，包括印度、日本、南韓都已陸續公布稅率，他也相當關心此議題；他對台灣高科技產業的抗壓力充滿信心，但也期待政府能多關心傳產與農業，思考如何協助這些中小企業。

除對等關稅，美國也以國安名義發起二三二晶片產業調查，商務部長盧特尼克宣布兩周內公布結果。吳田玉說，只要台灣的稅率不會和其他國家差太大，就不必過於擔心；倒是二三二貿易調查針對晶片課稅，因牽涉半導體系統和非半導體系統，每項產品的元件比重不同、價值也會不同，如何徵稅，相當複雜，所以很難片面只看稅率多少，就論斷其影響。一定要對等關稅稅率和二三二貿易調查公布實施稅率後，企業才會精算，做出對應措施。

他說，業界擔心的是關稅疊加後，影響終端產品消費意願。現階段在稅率未拍板前提下，「就是尊重跟遵守」，而且要相信政府，並相信企業會有應變對策。

童子賢昨以台北市電腦公會榮譽理事長身分，出席AI WAVE SHOW 2025開幕典禮記者會並致詞。他會前接受媒體採訪時指出，相信台灣高科技產業有能力轉移關稅所帶來的衝擊，即使國際上有一些波浪會衝擊台灣產業，還是要持續努力挺過這一波。