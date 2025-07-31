日本稻米讓步為例 雲林縣長張麗善籲不應犧牲農業

美國關稅談判期限今天屆期，雲林縣長張麗善昨呼籲中央應維護農民及畜牧業者生計，糧食安全就是國家安全，嚴守豬肉、牛肉產地標示等規定，保障國人食品安全，不應犧牲台灣農業及國人健康。

張麗善說，日本選擇開放稻米和部分農產市場，換取美方關稅讓利，這項讓步已在日本引發農民與輿論強烈反彈，相較韓國表態將稻米與牛肉作為談判紅線，堅持護農，我國政府雖曾澄清「非所有農產品皆將開放」，但至今未作出明確承諾，令人憂心。

她舉稻米為例，美國稻米因生產規模大、土地成本低，成本低廉且供應量驚人，若開放零關稅進口，價格勢必比台灣米低很多，台灣米自給率逾百分之九十五，是糧食安全的最後一道堡壘，一旦美國米大量進口，將造成國產米崩盤、重創水稻產業鏈，加速農村凋零，如此破壞性結果將不可逆。

張麗善指出，美國大量低價冷凍豬肉可能憑藉成本優勢，未明確標示產地情況下大量進口台灣市場，勢必衝擊國產豬肉，雲林縣養豬協會及養豬戶已表達強烈反對，擔憂美國豬肉一旦降低關稅或調整產地標示法規，國人即便想支持台灣豬肉也無法辨識產地，衝擊更大。