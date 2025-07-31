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學者觀察美韓關稅 美國要求「賺我的錢就要做我的人」

聯合報／ 記者陳儷方陳素玲／台北報導

針對台美對等關稅談判，中經院院長連賢明表示，美國開給台灣的條件，應該包括開放所有市場，並且要求投資美國，台灣不妨趁此機會拉拔台灣最弱的服務業，進行品牌投資；同時，過去不講意識型態只講賺錢的時代已經過去，因為從美國對南韓要求就可以發現，美國現在要求「要賺我的錢就要做我的人」。

連賢明昨出席證交所舉辦的「壯大台灣資本市場高峰會」，他指出，台美貿易談判卡關應該是在農業，而非汽車關稅，汽車關稅和貨物稅最大問題是稅損，金額不小卻有解決空間，但農業部分牽涉到食安，很容易被解釋為在美國壓迫下放棄國人健康。他認為，台灣的對等關稅應該會落在百分之十五至廿區間，稅率高過這區間，不論是美國或台灣都沒有好處。

連賢明說，對等關稅談判除了美國政府要增加收入、增加外國對美投資金額外，另一目的是創造非中供應鏈，和中國密切的國家稅率都是百分之四十往下講，和美國聯盟國家稅率則是百分之十開始談。越南是一個最直接例子，轉口貿易的稅率四成、當地生產稅率兩成。

亞太商工總會執行長、東海大學經濟系兼任教授邱達生判斷，「台灣應該也是百分之十五」，台灣要拿到百分之十五不難，只要比照日、韓等國擴大對美國投資就有了，困難點在於國會朝小野大，如果承諾對美國鉅額投資，國會不埋單，承諾跳票反而面臨懲罰性關稅，問題更大。

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